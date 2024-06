Draisaitl: "Ich liebe es, ein Oiler zu sein. Mehr als alles andere"

Keine 48 Stunden nach der bitteren Niederlage im siebten Finalspiel um den Stanley Cup gaben Trainer und Spieler der Edmonton Oilers ihre Saisonabschluss-Interviews. Deutschlands Superstar Leon Draisaitl sprach dabei über seine Zukunft.

Ab dem 1. Juli dürften die Edmonton Oilers theoretisch mit Draisaitl verlängern, der Vertrag des 28-Jährigen läuft 2025 aus. In der NHL ist es im Prinzip wie im Profifußball: Keine Franchise möchte mit einem ihrer Topstars ohne Verlängerung ins letzte Vertragsjahr gehen und riskieren, diesen danach für Nichts zu verlieren. Also muss sich in diesem Sommer etwas tun.

Draisaitl legte den sprichwörtlichen Puck am Mittwoch auf den Schläger des Oilers-Managements: "Ich liebe es, ein OIler zu sein. Mehr als alles andere", sagte er, um hinzuzufügen: „Es wird Zeit brauchen herauszufinden, was ich und was die Oilers wollen.

Verzichtet Draisaitl mit Blick auf den Salary Cap auf Millionen?

Im Falle Edmontons dürfte das klar sein: Ein Vertrag über sieben oder acht Jahre. Selbstredend käme dies mit einer deutlichen Gehaltserhöhung einher. Bislang verdient Draisaitl rund acht Millionen US-Dollar pro Saison, sein nächster Vertrag dürfte im Bereich zwischen zwölf und 14 Millionen liegen.

Draisaitl geht es freilich nicht nur ums Geld, sondern um die Chance auf den Stanley Cup. Diese findet er bei den Oilers mehr denn je vor. Verzichtet er mit Blick auf den Salary Cap am Ende sogar auf ein oder zwei Millionen, damit das Management Schwachstellen im Kader ausmerzen kann? Vor allem fehlt ein Top-Flügelstürmer in Draisaitl zweiter Reihe, das analysierte am Mittwoch auch Headcoach Kris Knoblauch.

Spannend, was in den kommenden Tagen passieren wird. Rund um den Draft an diesem Freitag und Samstag passieren in der Regel viele Trades. Am Montag startet dann die Free Agency. Viel Arbeit für die Oilers, wo die Verträge der Stürmer Adam Henrique, Corey Perry, Warren Foegele, Connor Brown und Mattias Janmark auslaufen.

Einen leichten Umbruch wird es wohl geben, zumal sich ein Buyout (Vertragsauflösung) von Goalie Jack Campbell andeutet, der zuletzt nur noch die Nummer 3 der Oilers war, den Salary Cap aber mit fünf Milionen Dollar Gehalt pro Saison belastet.

Draisaitl mit Blessuren an den Rippen und der Hand

Während Draisaitl nicht über seine Verletzungen während der Playoffs sprach, brachte Knoblauch Licht ins Dunkel: "Leon hatte Verletzungen an den Rippen und der Hand. Vor manchen Spielen wussten wir nicht, ob er spielen kann, aber er hat es immer irgendwie geschafft zu spielen."

Nicht näher ging er auf die Blessur von Superstar Connor McDavid ein: "Ich bin nicht sicher, wie schlimm die war, das überlasse ich der medizinischen Abteilung." Nach Medienberichten aus Edmonton droht dem Kapitän eine Operation im Bauchbereich. Stürmer Evander Kane fiel in der Endphase der Playoffs mit einem Leistenbruch aus.