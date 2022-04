Draisaitl-Hattrick in Nashville - Stützle-Gala in Boston

Erfolgreicher Abend für die deutschen NHL-Cracks: Während Leon Draisaitl im Kampf um den Titel des besten Torschützen nicht aufgeben will, hat auch Tim Stützle satt gepunktet. Die Liga am Freitagmorgen.

Das fliegen die Hüte: Leon Draisaitl nach seinem dritten Treffer in Nashville. NHLI via Getty Images

Draisaitl führte die Edmonton Oilers mit einem Hattrick zu einem wichtigen Sieg im Kampf um die Play-offs. Der Superstar der West-Kanadier stockte sein Trefferkonto mit seiner beeindruckenden Leistung in der Country-Metropole auf 54 Tore auf. "Ich glaube, manchmal hat man einfach ein Team, gegen das es etwas besser zu funktionieren scheint als gegen andere", sagte Draisaitl nach seinem zweiten Hattrick der Saison und dem sechsten seiner NHL-Karriere.

Aktuell liegt er damit nur noch vier Tore hinter Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs (58) auf, der beim 7:3 gegen die Washington Capitals ausnahmsweise leer ausging. In der Scorerliste rückte der Deutsche mit 105 Punkten ebenfalls auf Platz zwei vor, Teamkollege Connor McDavid (110 Punkte) verteidigte mit weiteren zwei Assists für Draisaitl dort den Spitzenplatz.

Stützle knackt die 50

Überhaupt war es ein durchweg erfolgreicher Abend für die deutschen Profis. Der formstarke Tim Stützle erzielte beim 3:2 seiner Ottawa Senators bei den Boston Bruins den Siegtreffer und bereitete die anderen beiden Treffer vor. Für den 20-Jährigen war es das zweite Drei-Punkte-Spiel in Serie und das siebte in Folge mit mindestens einer Torbeteiligung. Stützle knackte damit in seiner zweiten Saison in Nordamerika erstmals die Marke von 50 Scorerpunkten.

Moritz Seider, sonst in der Regel eher Torvorbereiter, schoss die Detroit Red Wings beim 3:0 bei den Carolina Hurricanes mit seinem sechsten Saisontreffer in Führung. Und auch Nico Sturm (3:1 mit den Colorado Avalanche gegen die New Jersey Devils) und Lukas Reichel (5:4 nach Penaltyschießen mit den Chicago Blackhawks gegen die San Jose Sharks) fuhren Siege ein.



Mit den Pittsburgh Penguins und Titelverteidiger Tampa Bay Lightning haben sich unterdessen zwei weitere Teams für die Play-offs qualifiziert.