Draisaitl: "Haben Kadertiefe wie 2017"

Die Oilers haben das Verlieren satt. Nach Jahren der Misserfolge strebt Leon Draisaitl in der kommende Woche startenden Saison 2021/22 mit Edmonton an die Spitze der NHL.

Will mit den Oilers an die NHL-Spitze: Leon Draisaitl. picture alliance

Die Schmach vom Frühjahr, als für Edmonton als besser gesetztes Team bereits in der ersten Runde per "Sweep" (0:4) das Aus gegen die Winnipeg Jets gekommen war, ist nicht vergessen. Doch Draisaitl möchte nach vorne blicken. Und die Zukunft im Herbst 2021 bringt eine NHL-Saison, die zumindest wieder in die Nähe von Normalität rücken soll.

"Es war selbst in den Vorbereitungsspielen ein anderes Gefühl mit Fans. Es macht einfach mehr Spaß. Auch das Reisen mit den Jungs hat man vermisst, wieder in den USA zu sein, gegen andere Mannschaften zu spielen und vielleicht abends in ein Restaurant zu gehen", sagte der Kölner am Freitag gegenüber deutschen Journalisten, nachdem sein Klub in der vergangenen Spielzeit in einer rein kanadischen Division pandemiebedingt ausschließlich gegen die sechs anderen NHL-Teams aus Kanada gespielt hatte.

Draisaitl sieht Kader verstärkt

Nach dem Frust des erneuten Scheiterns soll es für die Oilers, die in Draisaitls Zeit seit 2014 im Frühjahr erst zum zweiten Mal überhaupt an den Play-offs teilgenommen hatten (2020 im Sommer verpasste man in der Quali-Runde gegen Chicago die Endrunde knapp), endlich wieder nach oben gehen.

Ich glaube, dass wir vor allem bei den Stürmern mehr Optionen haben. Leon Draisaitl

Der einzige Gewinn einer Play-off-Runde, die Draisaitl und sein kongenialer Superstar-Kollege und Oilers-Kapitän Connor McDavid mit dem Team gefeiert hatte, war 2017 ein 4:2 gegen die San Jose Sharks in Runde eins gewesen. Damals spielten noch Akteure wie Jordan Eberle, Milan Lucic und Pat Maroon, der in den letzten drei Jahren jeweils Stanley-Cup-Sieger geworden war (zweimal mit Tampa, zuvor mit St. Louis), für die Oilers.

Doch eben jene Tiefe im Kader sieht Draisaitl nun dank der Neuverpflichtungen des Sommers deutlich verbessert: "Ich persönlich glaube, dass wir das tiefste Team seit 2017 haben. Wir haben gute neue Spieler dazubekommen, die uns als Mannschaft verbessern werden. Und ich glaube, dass wir vor allem bei den Stürmern mehr Optionen haben als in den Jahren zuvor - mehr Breite, mehr Tiefe, mehr Erfahrung mit Jungs, die schon in den Play-offs weit gekommen sind. Jetzt ist es bloß unsere Aufgabe, uns zu finden, jeder in seiner Rolle und das Produkt dann so gut wie es geht aufs Eis zu bringen."

Hyman und Keith als Hoffnungsträger

Neue Hoffnung für die kommende Spielzeit, die für die Oilers in der Nacht auf den kommenden Donnerstag (4 Uhr MESZ) mit einem Heimspiel gegen Vancouver beginnt, machen die neuen Stürmer Zach Hyman (zuvor Toronto), Derek Ryan (Calgary) und der pfeilschnelle Warren Foegele (Carolina). In der Abwehr holte General Manager Ken Holland zudem mit Duncan Keith (38) einen NHL-Veteranen aus Chicago, der mit den Blackhawks die goldene Ära zwischen 2010 und 2015 mit drei Titelgewinnen gefeiert hatte. Cody Ceci (27) spielte zuletzt an der Seite von Sidney Crosby in Pittsburgh.

Auch wenn Fragezeichen in Tor und Abwehr - Adam Larsson unterschrieb beim Expansionsteam Seattle, Oscar Klefbom bangt aus Verletzungsgründen um seine Karriere - weiter existieren: 2021/22 soll die Saison werden, in der Edmonton auf den Radar der Titelkandidaten zurückkehrt. "Die Fans sehnen sich natürlich nach Erfolg, das ist bei uns Spielern aber nicht anders ist. Ich glaube, dass jetzt die Zeit dazu gekommen ist, wirklich eine Chance zu haben, ganz, ganz oben mitzuspielen. An uns liegt es nun, das auch zu zeigen. Es ist mit Sicherheit unser Ziel, ganz oben mitzuspielen und ich denke, wir haben die Mannschaft dafür", bekräftigt Draisaitl.



Olympia: Vorfreude auf Duell mit McDavid

Noch ehe die Play-offs im Frühjahr 2022 beginnen werden, wird die NHL indes ihre Saison voraussichtlich für drei Wochen im Februar für die Olympischen Spiele in Peking unterbrechen, wo es dann erst einmal zum Oilers-internen Duell zwischen Draisaitl und McDavid kommen wird, das schon jetzt seine Schatten vorauswirft: "Natürlich reden wir darüber schon, wir freuen uns alle, mit Deutschland gegen Kanada zu spielen, gerade im ersten Spiel. Ihr könnt euch vorstellen, was da für Wörter fallen. Die will ich nicht offenlegen", erzählt Draisaitl mit einem Grinsen.



Erst gegeneinander bei Olympia in Peking, dann gemeinsam zu Erfolgen in den NHL Play-offs - so könnte der Plan für eine perfekte Oilers-Saison lauten.