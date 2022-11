Draisaitl erzielt erneut Siegtor - Seider trifft für Red Wings

Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers erneut zu einem späten Sieg geführt. Moritz Seider und JJ Peterka dagegen gingen trotz Scorerpunkten leer aus. Die NHL am Dienstagmorgen.

Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers einen weiteren Sieg beschert. Der Nationalspieler aus Köln erzielte in der Verlängerung gegen die Florida Panthers den entscheidenden Treffer zum 4:3 für das kanadische Team. Schon zwei Tage zuvor hatte er beim 4:3 gegen die New York Rangers das Siegtor markiert. Für Draisaitl war es Saisontor Nummer 13 in der NHL. Teamkollege Connor McDavid sammelte mit einem Tor und zwei Vorlagen drei Scorerpunkte beim elften Saisonsieg der Oilers, die damit nun wieder eine positive Bilanz aufweisen.

JJ Peterka verbuchte zuvor zwar die siebte Vorlage seiner Saison, konnte die knappe Niederlage der Buffalo Sabres nach Verlängerung gegen die Tampa Bay Lightning aber nicht verhindern. Beim 5:6 war er am zwischenzeitlichen 2:2 beteiligt. Steven Stamkos traf in der Overtime (63.) für Tampa.

Moritz Seider verbuchte sogar zwei Torbeteiligungen, musste aber ebenfalls eine Niederlage verkraften. Für die Detroit Red Wings war sein zweites Saisontor der Führungstreffer zum 1:0, die Vorlage zum 2:4-Endstand gegen die Toronto Maple Leafs aber brachte nur noch Ergebniskosmetik. Es war Seiders neunter Assist in der laufenden Saison.