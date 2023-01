Draisaitl erneut bei den Besten - 27. Saisontor

Leon Draisaitl ist zum vierten Mal in seiner Karriere ins All-Star-Team der NHL gewählt worden. Gegen Tampa Bay konnte der Oilers-Star sein Trefferkonto weiter aufstocken. Die Liga am Freitagmorgen.

Zu viel Platz: Leon Draisaitl beim Treffer gegen die "Bolts". NHLI via Getty Images

Wie die NHL am Donnerstag mitteilte, bekam der 28 Jahre alte Draisaitl genug Stimmen der Fans, um bei den Show-Wettkämpfen am ersten Februar-Wochenende in Sunrise im US-Bundestaat Florida teilzunehmen.

Von den Edmonton Oilers sind neben Draisaitl zwei weitere Profis vertreten: Sein von der Liga ausgewählter Sturmpartner Connor McDavid und Torwart Stuart Skinner, der ebenfalls genug Stimmen der Fans bekam. Dabei sind auch die Stars Alex Ovechkin, Sidney Crosby und Nathan MacKinnon.

Fünfter Sieg in Serie

Nach einem Auf und Ab im bisherigen Saisonverlauf kommen die Oilers aktuell etwas konstanter daher. Beim 5:3 gegen die Tampa Bay Lightning erzielte Draisaitl den Treffer zum 2:0 und steht nun bei 27 Saisontoren. Mit 72 Scorer-Punkten findet sich sein Name auf Rang zwei in der Punkteliste hinter McDavid (86).

Es war der fünfte Sieg in Serie, zum fünften Mal gelang dem Kölner mindestens eine Torbeteiligung. In der Pacific Division stehen die West-Kanadier inzwischen auf Rang vier, Rang eins in der Division ist nur drei Punkte entfernt. Im Kampf um die beiden Wildcards im Westen belegt Edmonton derzeit Rang eins vor dem Alberta-Rivalen Calgary Flames.

Siege für Seider und Peterka

Moritz Seider beendete währenddessen die Negativserie mit den Detroit Red Wings. Der Verteidiger blieb beim 3:2 gegen die Vegas Golden Knights zwar ohne Scorerpunkt (zwei Schüsse, 24:20 Minuten Eiszeit), Detroit feierte jedoch nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder einen Erfolg.

Auch JJ Peterka (ohne Punkt, zwei Torschüsse, 13:57 Minuten) gewann mit den Buffalo Sabres 3:2 nach Verlängerung gegen die New York Islanders. Die Seattle Kraken setzten sich ebenfalls nach Verlängerung mit 4:3 gegen die New Jersey Devils durch, Torhüter Philipp Grubauer kam nicht zum Einsatz.

All-Star Auston Matthews stockte sein Torekonto mit einem Doppelpack beim 4:1-Erfolg der Toronto Maple Leafs über die Winnipeg Jets auf 24 Treffer auf.