Draisaitl-Comeback und sechster Oilers-Sieg in Serie

Leon Draisaitl hat bei seinem Comeback nach Verletzung mit den Edmonton Oilers das wichtige Auswärtsspiel bei den Los Angeles Kings gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Play-offs gemacht. Die NHL am Freitagmorgen.

Durch das 3:2 am Donnerstagabend festigte die Mannschaft aus Kanada Rang zwei in der Pacific Division und vergrößerte den Vorsprung auf die Kings. Nur die drei besten Teams einer Division haben einen Platz in den Play-offs sicher. Die Regular Season der Liga endet in drei Wochen.

"Es war vielleicht nicht das schönste Spiel, aber im Endeffekt sind es zwei sehr wichtige Punkte für uns", sagte Draisaitl der dpa. "Wir haben jetzt noch ein paar schwere Spiele vor uns, die wir erfolgreich gestalten müssen, aber die zwei Punkte waren enorm wichtig."

Während sein Teamkollege Connor McDavid mit einem Tor und einer Vorlage zu den Protagonisten zählte und seine Führung in der ligaweiten Scorerwertung ausbaute, blieb Draisaitl ohne Punkt. Der 25 Jahre alte Kanadier hat es 15 Spiele nacheinander in die Scorerliste geschafft und dabei insgesamt 13 Tore und 16 Assists beigesteuert. McDavid ist mit 108 Punkten bester Scorer der Liga, Draisaitl (101) ist in dieser Wertung Dritter.

Matthews-Doppelpack in Dallas

Draisaitls schärfster Rivale im Kampf um den Titel des besten Torschützen wiederum wusste die Torlosigkeit des Deutschen zu nutzen. Auston Matthews erzielte für die Toronto Maple Leafs beim 4:3-Overtime-Sieg in Dallas seine Saisontreffer 55 und 56 und hält nun den Franchise-Rekord der "Ahornblätter" alleine. In der Saison-Liste führt der Center jetzt mit sechs Treffern Vorsprung vor dem Deutschen (50).

Grubauer nicht zu bezwingen

Erfolgreich war auch Goalie Philipp Grubauer, der beim 2:0 seiner Seattle Kraken gegen die Chicago Blackhawks von Lukas Reichel 29 Schüsse abwehrte. Shootingstar Tim Stützle fehlte den Ottawa Senators bei der 2:3-Niederlage gegen die Nashville Predators aufgrund einer Unterkörperverletzung.