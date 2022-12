Draisaitl bleibt ohne Punkt - Bostons Marathonlauf endet

Ein wahres Scheibenschießen in Vancouver hat den "Tie-Break" benötigt, um einen Sieger zu finden. Im Shootout endete die stolze Serie der Bruins, weiterhin wankelmütig bleiben die Oilers. Die NHL am Dienstagmorgen.

Die Edmonton Oilers haben nach zuvor vier Siegen in fünf Spielen mal wieder einen Dämpfer hinnehmen müssen. Bei der 2:3-Heimniederlage gegen Alex Ovechkin und die Washington Capitals fuhr Superstar Leon Draisaitl im Gegensatz zu seinem kongenialen Partner Connor McDavid (22. Saisontor) nach fünf Spielen in Serie mit Torerfolg diesmal gänzlich punktlos vom Eis. Draisaitl ermöglichte den Gäste nach einem Puckverlust in der eigenen Zone zudem noch den 1:1-Ausgleichstreffer durch Lars Eller.

McDavid traf zwischenzeitlich in Unterzahl zur 2:1-Führung der West-Kanadier, ehe die Caps das Spiel durch T.J. Oshie (37.) und Nic Dowd (48.) noch drehen konnten. Kein unverdienter Sieg, fiel die Schussbilanz doch eindeutig zu Gunsten der US-Hauptstädter aus (50:30). Oilers-Goalie Stuart Skinner verhinderte mit 47 Paraden Schlimmeres. Gäste-Coach Peter Laviolette bezeichnete den Erfolg in der Fremde hernach als "einen der besten Siege für uns in dieser Saison".

Historische Serie endet in Boston

Auch die Boston Bruins verloren ihr Heimspiel und mussten sich durch das 3:4 nach Penalty-Schießen gegen die Vegas Golden Knights von ihrer Serie von zuletzt 14 Partien ohne Niederlage vor den eigenen Fans verabschieden. So gut war noch nie ein Team in der Geschichte der National Hockey League auf heimischem Eis in eine Saison gestartet.

Wildes Treiben in Vancouver

In den 60 Minuten zuvor fanden die Rivalen in Vancouver keinen Sieger. 6:6 stand es zwischen den heimischen Canucks und den Montreal Canadiens im kanadischen Duell. Für das tennisähnliche Endergebnis von 7:6 für die Hausherren sorgte schließlich ein blitzschnelles Overtime-Tor durch Elias Pettersson, der dem Treiben nach nur 13 Sekunden ein Ende bereite. Bemerkenswert: Die Canucks hatten nach dem ersten Drittel bereits mit 0:4 im Rückstand gelegen. Torwart Spencer Martin musste nach diesem Fiasko und nur fünf Paraden schon vor der ersten Drittel-Sirene vom Eis, sein Vertreter Collin Delia machte es danach besser. Über 5:4 für Vancouver und 6:5 für Montreal ging es schließlich dank Andrei Kuzmenkos Power-Play-Tor zum 6:6 für die Canucks (59.) doch noch in die Verlängerung.