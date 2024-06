Draisaitl-Assist inklusive: Historische Oilers erzwingen Spiel sieben

Highlights by NHL.com 22.06.2024

1:35Die Edmonton Oilers drehen ein 0:3-Rückstand im Stanley-Cup-Finale in ein 3:3 - das war zuvor in der NHL-Geschichte nur zwei Mannschaften gelungen. Dank eines 5:1 in Spiel sechs gegen die Florida Panthers, erzwingen die Oilers das entscheidende Spiel sieben.