Draft-Strategien nach der wilden Free Agency - Jetzt "Icing the kicker" hören!

Die vollgepackte Free Agency ist nach vielen großen Deals etwas abgeebbt - und so langsam wirft der Draft Ende April seine Schatten voraus. Was genau hat welches Team vor? Wo könnten die Top-Quarterbacks und die vielen starken Receiver landen? Wer braucht überhaupt was? "Icing the kicker" liefert erste Gedankenspiele dazu.

Gilt als sicherer Kandidat für den First Overall Pick der Chicago Bears: Caleb Williams. IMAGO/Icon Sportswire

Seit dem 11. März dürfen die Free Agents mit neuen Teams verhandeln - und viele von ihnen haben bereits Verträge ausgehandelt beziehungsweise inzwischen unterschrieben. Den Überblick liefert der vollgepackte kicker-Ticker über die aktuellen Geschehnisse.

Doch was steht nach den ganzen teils sehr teuren Free-Agency-Verträgen, Entlassungen und sonstigen Anpassungen an? Ganz klar: Die 32 Teams richten sich immer mehr auf den NFL-Draft vom 25. bis zum 27. April ein. Und hier haben viele Mannschaften natürlich großen Quarterback-Bedarf. Darüber hinaus gibt es auch spannende Receiver-Optionen, wilde Trades begehrter Draft-Picks bieten sich zudem an.

All das wird in der neuen Episode von "Icing the kicker" aufgearbeitet. Genauer: Die Crew um Host Detti von der Footballerei, kicker-Experte Adrian Franke und die beiden kicker-Redakteure Consti und Grille lässt die letzten Wochen Revue passieren und diskutiert, welche Teams ihre Draft-Strategie nun neu ausrichten werden oder gar müssen. Picken die Bears, bei denen Caleb Williams als Top-Kandidat auf den First Overall Pick gilt, zusammen mit den Commanders und Patriots definitiv einen Quarterback auf den ersten drei Draft-Positionen? Versuchen die Vikings für den Nachfolger von Kirk Cousins (inzwischen Falcons) nach oben zu traden? Was passiert in Denver, wo es derzeit eigentlich keinen Spielmacher gibt? Was in Las Vegas? Und heißt es für die Jets um Aaron Rodgers "All-in"?

Die ganz frische Ausgabe von "Icing the kicker", bei der Podcast-Neuzugang Consti auch direkt seine "Crushes" präsentiert - also ein paar heiße Rookie-Kandidaten, die ihr euch marken solltet -, kommt demzufolge mit Namen über Namen um die Ecke. Wer noch alles vorkommt? Jetzt reinhören in die neue Folge!

In der Offseason muss allgemein nicht auf "Icing the kicker" verzichtet werden - die National Football League weiß schließlich, wie man im Gespräch bleibt. Das Podcast-Format in Zusammenarbeit mit der Footballerei und dem kicker erscheint in dieser Zeit allerdings im Zweiwochen-Rhythmus. Heißt: Die nächste Folge kommt am 10. April 2024. Dann wird von der Crew voll auf den Draft 2024 geblickt.

Und ihr dürft wie gehabt weiter teilhaben an "Icing the kicker"! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen, die in den Podcast aufgenommen werden, freuen wir uns immer.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei oder schreibt eine Mail an info@kicker.de.

