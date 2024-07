Drachenboot und Testspiele: Lok Leipzig im Sternberger "Boot Camp"

Einige Planstellen im Kader des 1. FC Lokomotive Leipzig sind noch zu besetzen. Zur Reisegruppe für das seit Montag laufende Trainingslager gehören auch zwei Probe- und ein U-19-Spieler.

Jochen Seitz will Lok Leipzig fit machen für die kommende Saison. IMAGO/Picture Point LE

Am Montag startete der blau-gelbe Tross in Richtung Sternberger Seenlandschaft. Im bewährten Umfeld des Hotels "Dreiwasser" soll die Mannschaft für die anstehende Regionalliga-Saison hieb- und stichfest gemacht werden. Komplett ist der Kader freilich noch nicht, immerhin werden Kapitän Djamal Ziane und auch Abou Ballo nach ihren Verletzungen wieder an Bord sein.

Für den neuen Cheftrainer Jochen Seitz, der mit einem arg auf Kante genähten Kader auskommen muss, ein Glücksfall: "Dass Djamal und Abou wieder voll integriert werden können, gibt uns wieder mehr Spielraum. Je mehr Spieler zur Verfügung stehen, desto besser sind die Trainingsbedingungen." Der erkrankte Joe Löwe muss hingegen daheim das Bett hüten. Für den Stürmer Will Siakam wird es wohl keine Zukunft in Probstheida geben, an einer passenden Lösung wird gewerkelt.

Elsner weiter dabei

Zuletzt bereicherten die Probespieler Luc Elsner (Erzgebirge Aue) und Nikola Aracic (TSV Landsberg) den Trainingsalltag, beide spielten jeweils 45 Minuten im Test gegen Barockstadt Fulda. Der junge Stürmer Elsner wird weiter beim Team verbleiben, weilt mit im Trainingslager. Man befinde sich nach Vereinsangaben im Austausch mit Spielerseite und Erzgebirge Aue bezüglich der näheren Zukunft. Gegenüber Verteidiger Aracic habe man sich Bedenkzeit bis Ende der Woche ausgebeten - Kaderplatz noch fraglich.

Dafür steht mit Sebastian Saftig schon der nächste Innenverteidiger auf dem Seitz‘schen Prüfstand, zudem wird Fabian Zeidler aus der eigenen U 19 eine echte Chance eingeräumt, ins Profiteam vorzustoßen. Auch Torhüter und Teamkollege Zeidlers, Eric Heinrich, schnupperte zuletzt Profiluft, muss sich aber mit der Rolle als Torwart Nummer vier begnügen. "Mit unseren drei Torhütern (Niclas Müller, Andreas Naumann, Paul Krause, d.Red.)" sei man laut Sportdirektor Toni Wachsmuth "erst einmal gut aufgestellt." Zudem steckt auch die U 19 voll im Trainingsbetrieb, dort "könnte sonst ein Engpass entstehen."

Drachenboot-Rennen wartet

Der Unterfranke Seitz möchte in den verbleibenden drei Wochen bis zum Saisonstart bei der VSG Altglienicke weiter ins Detail gehen, Schwerpunkt wird sein, "Schritt für Schritt weiter zu kommen" und "als Team weiter zusammen zu rücken." Das Trainingslager am Sternberger See bietet nun optimale Bedingungen dafür: "Wir werden Lehren aus allen Testspielen ziehen, auch mit Videosequenzen arbeiten. Dabei werden wir ansprechen, was mit dem Ball aber auch gegen den Ball besser gemacht werden muss."

Wichtig sei zudem eine "gute Kommunikation und Zusammenhalt", dafür sei ein solches Boot-Camp prädestiniert: "Da wir eh schon die ganze Zeit eng beisammen sind, ist das ein Baustein, den wir weiter fördern wollen. Das sieht auch jetzt schon sehr positiv aus." Neben der Maloche auf dem Trainingsplatz muss auch soziale Bande innerhalb des runderneuerten Kaders geknüpft werden, unter anderem sieht der Ablaufplan ein Drachenboot-Rennen mit Mannschaft und mitgereisten Sponsoren vor.

1.500 Dauerkarten verkauft

Am 12. Juli bestreitet man im Rahmen des Trainingslagers das drittletzte Testspiel vor Saisonbeginn gegen die Zweitvertretung des Hamburger SV. Die weiteren Sparrings-Partner lauten Wismut Gera (17. Juli) und der Liga-Rivale Hallescher FC (19. Juli). Die Euphorie unter den treuen Fans ist auch nach der schwachen letzten Saison ungebrochen. Bislang wurden rund 1.500 Dauerkarten verkauft, das selbst gesteckte Ziel (2.000) ist in greifbarer Nähe. Am 20. Juli findet die offizielle Saisoneröffnung im Bruno-Plache-Stadion statt.