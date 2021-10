Doyles HSV-Husarenstück - Aue "hält zamm" und feiert Premierensieg

Der HSV feierte in Paderborn dank eines schnell entschlossenen Jokers einen späten Sieg, im Kellerduell setzte sich Aue gegen Ingolstadt durch. Nürnberg geht am Samstag mit breiter Brust in das Duell gegen Heidenheim, Rostock muss bei Spitzenreiter St. Pauli auf seine Fans verzichten.

ManCity-Leihgabe Doyle macht Paderborn den Garaus

Erstmals durfte beim HSV Alidou von Beginn an ran - und stand in Paderborn schnell im Fokus. In der 5. Minute traf er aus spitzem Winkel nur den Pfosten, doch den Abpraller verwertete Heyer aus dem Rückraum gekonnt - 1:0 für die Rothosen. Die Hamburger blieben gefährlich (Jatta, Glatzel), doch dann nahm Platte mit links Maß und überwand Heuer Fernandes aus 16 Metern (38.). Im zweiten Abschnitt hatten beide Teams gute Möglichkeiten: Glatzel scheiterte per Kopf an Huth, im Gegenzug ließ Platte die Führung liegen (48.). Sechs Minuten später rettete HSV-Keeper Heuer Fernandes seine Farben nach Hünemeiers Gewaltschuss. Nachdem ein Elfmeter (Collins an Kinsombi) zurecht zurückgenommen wurden, deutete alles auf ein Remis hin. Doch der in der 90. Minute eingewechselte Doyle hatte etwas dagegen, der Schuss der ManCity-Leihgabe schlug in der 94. Minute im Tor ein. Nach drei Remis sammelte der HSV wieder mal drei Punkte.

Erster Saisonsieg: Aue übersteht Schlussphase zu zehnt

"Das Erzgebirge hält zamm - Alle(s) für den Klassenerhalt!", appellierte Aue vor dem Kellerduell gegen Ingolstadt an seine Fans, die dem Aufruf folgten. Die 7349 Zuschauer in Sachsen - mehr waren wegen der Corona-Bestimmungen nicht möglich - sahen eine frühe Chance von Zolinski, der aber aus spitzem Winkel an FCI-Keeper Buntic scheiterte. In der 34. Minute forderte Ingolstadt Elfmeter (33.), doch Eckert-Ayensa bekam ihn zurecht nicht und verletzte sich kurz darauf auch noch an der Schulter. Nach der Pause hatte Fandrich die Führung für Aue auf dem Fuß, doch es war erst fünf Minuten später Sijaric, der einen Fehler von Cavadias nutzte und die Führung erzielte (63.). In der turbulenten Schlussphase flog Fandrich in der 89. Minute vom Platz. Das Verhalten des Schiedsrichterassistenten legte nahe, dass es sich um eine Spuckattacke handelte, bzw. dass Fandrich bei einem lautstarken Protest eine "feuchte Aussprache" an den Tag legte. In der 95. Minute scheiterte dann Kutschke mit dem Hinterkopf am Pfosten, dann war der Sieg für Aue perfekt. Die Sachsen haben nun zwei Punkte mehr auf dem Konto als der Aufsteiger.

Nürnberg mit breiter Brust

Trainer Robert Klauß ist mit dem 1. FC Nürnberg immer noch ungeschlagen. picture alliance / Sportfoto Zink / Daniel Marr

Am Samstagnachmittag (13.30 Uhr) geht der 1. FC Nürnberg mit breiter Brust in die Partie gegen den 1. FC Heidenheim. Der Club ist als einziges Team im Unterhaus noch ungeschlagen und hat sich durch das jüngste 1:0 in Dresden oben festgesetzt. Und auch die Statistik spricht klar für den 1. FCN, der nur eines seiner sechs Heimspiele gegen den 1. FCH verloren hat (3/2/1). Bei den Ostalbstädtern bereitete zuletzt die Defensive Sorgen, sieben Gegentore in den jüngsten zwei Partien sprechen eine deutliche Sprache. Beim Gastspiel im Frankenland muss eine Leistungssteigerung her, besonders die Führungsspieler Patrick Mainka und Oliver Hüsing dürfen sich angesprochen fühlen.

Düsseldorfs erster Heimdreier?

Mit Selbstvertrauen sieht auch Fortuna Düsseldorf dem Match gegen den Karlsruher SC entgegen. Die Rheinländer ergatterten am vergangenen Spieltag in Unterzahl einen Punkt beim HSV (1:1) und waren am Ende dem Sieg sogar näher. Gegen den KSC soll nun der erste Dreier vor eigenem Publikum her, verzichten muss Coach Christian Preußer dabei aber auf Edgar Prib, der beim HSV die Rote Karte sah. Mit Ao Tanaka steht aber eine zuletzt überzeugende Alternative parat. Beim KSC muss Trainer Christian Eichner notgedrungen umbauen: Im Tor wird Markus Kuster den gesperrten Marius Gersbeck vertreten, zudem musste Verteidiger Robin Bormuth am Mittwoch unters Messer. Mit Ricardo van Rhijn legten die Badener personell aber bereits nach.

Darmstadt 98 überzeugte beim 3:0 gegen Werder Bremen, dementsprechend hat Trainer Torsten Lieberknecht nur wenig Anlass, seine zuletzt erfolgreiche Startformation zu ändern. Einzig, dass bei Holstein Kiel eine Auswärtspartie ansteht bereitet Kopfzerbrechen, anders als am heimischen Bölfenfalltor (4/0/1) läuft es für die Lilien in der Fremde mit lediglich vier Punkten noch nicht richtig rund. Doch auch die Störche haben vor heimischen Publikum so ihre Probleme, erst einen Dreier gab es zu bejubeln.

Schalkes nächster Streich oder Geburtstagsgeschenk für Dresden-Trainer Schmidt?

Im Abendspiel (20.30 Uhr) gegen Dynamo Dresden will Schalke 04 seine Aufholjagd fortsetzen - die Knappen holten zuletzt drei Siege am Stück bei 7:0 Toren und rückten dadurch in der Tabelle auf den Aufstiegsrelegationsplatz drei vor. Allerdings muss S04-Coach Dimitrios Grammozis gegen die SGD auf Mehmet Aydin verzichten, hinter Dominick Drexler steht zudem ein Fragezeichen. Dafür meldeten sich am Dienstag mit Salif Sané, Blendi Idrizi sowie Kapitän Danny Latzta drei Langzeitverletzte zumindest im Training zurück. Demgegenüber befindet sich Dynamo Dresden auf dem absteigenden Ast: Nach starkem Start verlor der Aufsteiger fünf seiner letzten sechs Ligaspiele (1/0/5). Noch bewahrt SGD-Coach Alexander Schmidt die Ruhe, doch auch er weiß, dass nur Siege das Umfeld beruhigen. Ein Dreier wäre auch das passende Geschenk des Teams an den Coach, der ausgerechnet am Samstag seinen 53. Geburtstag feiert.

St. Pauli vor neuem Startrekord - Dicke Luft bei Werder

Angreifer Niclas Füllkrug sorgte bei Werder Bremen für Unruhe. imago images/Revierfoto

Der FC St. Pauli hat sich zu einem ernsthaften Kandidaten für den Aufstieg gemausert, durch vier Siege am Stück sprangen die Kiez-Kicker an die Tabellenspitze. Als "Spitzenteam" sieht Sturmtank Guido Burgstaller den FCSP vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr), gegen Hansa Rostock "noch nicht". Sollte St. Pauli gegen die Ostseekicker punkten, hätten sie einen neuen Klub-Startrekord nach elf Spieltag aufgestellt. Allerdings bangt Trainer Timo Schultz um Leart Paqarada, der am Mittwoch das Training abbrechen musste. Sicher ausfallen wird Jannes Wieckhoff, der am Mittwoch unters Messer musste. Aufsteiger Hansa Rostock steht nach zehn Spieltagen über dem Strich, sorgte zuletzt aber wegen eines "Fan-Eklats" für negative Schlagzeilen. Dazu wird es am Millerntor nicht kommen, wegen der beim Spitzenreiter geltenden Corona-Regeln gaben die Ostseekicker ihr gesamtes Ticketkontingent an die Hamburger zurück.

Dicke Luft herrscht bei Werder Bremen nach drei Niederlagen aus den jüngsten vier Partien (1/0/3) nicht nur sportlich - als Tabellenzehner hinken die Hansestädter ihren Ansprüchen hinterher. Auch intern knirscht es, nach einer verbalen Auseinandersetzung mit Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz wurde Niclas Füllkrug zwischenzeitlich vom Trainingsbetrieb freigestellt. Ob der Angreifer mit zum Gastspiel beim SV Sandhausen reisen wird, ist offen. Die Sandhäuser sind das heimschwächste Team der Liga, erst einen mickrigen Punkt konnte das Team von Alois Schwartz vor eigenem Publikum holen. Die Hoffnungen auf den ersten Dreier ruhen besonders auf das Mitwirken von Tim Kister. Der Innenverteidiger musste beim 1:1 in Rostock ausgewechselt werden, steht aber wohl zur Verfügung.

Sicher ohne Ron-Robert Zieler reist Hannover 96 zum Gastspiel bei Jahn Regensburg. Der ehemalige Nationalkeeper fällt wegen eines Muskelfaserrisses aus, der Däne Martin Hansen wird in der Oberpfalz das Tor hüten. Der Jahn konnte nur eine seiner letzten sechs Ligapartien für sich entscheiden (1/4/1), liegt mit Rang zwei aber immer noch über den Erwartungen. Positives gibt es auch abseits des Platzes zu vermelden: Mit Philipp Hausner wurde einer von zwei Nachfolgern des bisherigen Alleingeschäftsführers Jens Keller gefunden.