Dovedan gibt sein Comeback auf dem Schlossberg

Nikola Dovedan kehrt auf den Schlossberg zurück. Der 28-jährige Österreicher erhält einen Einjahresvertrag beim 1. FC Heidenheim und ist der erste Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison.

Zurück in Deutschland: Nikola Dovedan. IMAGO/GEPA pictures

Der Vertrag von Nikola Dovedan bei Austria Wien läuft aus - und der 1. FC Heidenheim schlägt zu. Man kennt sich bestens, Dovedan spielte von 2017 bis 2019 schon für den FCH. Nun unterschreibt der Offensivakteur erneut - für ein Jahr bis zum 30. Juni 2024.

"Der Kontakt zwischen uns und Niko ist nie abgebrochen - im Gegenteil: Wir standen regelmäßig im Austausch", berichtet Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender beim FCH. Der Verein wollte die Gelegenheit "unbedingt nutzen": "Niko hat bei uns schließlich zwei Jahre lang bewiesen, welche außergewöhnlichen Offensivqualitäten er besitzt und dass er ein Team damit im Spiel nach vorne variabler und besser machen kann. Gleichzeitig weiß er auch ganz genau, was wir von ihm als Spieler einfordern werden."

Es war schon immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Nikola Dovedan.

Im FCH-Trikot bestritt Dovedan 63 Pflichtspiele unter Cheftrainer Frank Schmidt und kam dabei auf 17 Tore und elf Vorlagen. Anschließend zog es den Österreicher zum 1. FC Nürnberg, für den er in drei Jahren wettbewerbsübergreifend 98 Spiele (13 Tore, neun Vorlagen) absolvierte. Im vergangenen Sommer lief der Vertrag aus, und Dovedan wechselte zurück zu Austria Wien, wo er schon in der Jugend spielte.

Was ihm noch fehlt: ein Einsatz im deutschen Oberhaus. "Es war schon immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Deshalb kann ich versprechen, dass ich alles dafür geben werde, dass wir als Mannschaft nächste Saison den Klassenerhalt schaffen", sagt Dovedan, der sich dankbar zeigt für diese Chance in vertrauter Umgebung.