Dovedan, der "abgezockte Hund"

Der 1. FC Nürnberg hält sich mit dem Remis beim SV Werder alle Chancen im Aufstiegsrennen offen. Auch dank Nikola Dovedan.

Der 1. FC Nürnberg hat dem jüngsten 3:1 gegen den direkten Konkurrenten SV Darmstadt nun ein 1:1 bei Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen folgen lassen und darf weiter von der Rückkehr in die Beletage träumen.

Der Club lässt sich im Aufstiegsrennen nicht abschütteln. Trainer Robert Klauß war die Freude an der Weser deutlich anzusehen, als er seine Spieler abklatschte, nachdem sie sich beim Aufstiegs-Mitfavoriten einen wichtigen Zähler erkämpft hatten.

Dovedan: "Es ist alles möglich"

"Bis zum Ende wird es ein spannender Kampf. Es ist alles möglich", prognostizierte Nürnbergs Nikola Dovedan. Der Österreicher, dessen im Sommer auslaufender Vertrag nach drei Jahren nicht verlängert wird, hatte die nach Kontern immer wieder gefährlichen Franken mit einem Foulelfmeter in der 24. Minute in Führung gebracht.

"Ich finds richtig gut, wie er im Moment agiert", lobte Klauß den giftigen Angreifer, der auch in der Woche zuvor gegen Darmstadt die Nürnberger Führung erzielt hatte. Sein Coach lobte Dovedan als "abgezockten Hund".

"In der ersten Halbzeit haben wir gute Entscheidungen getroffen und immer unsere Mitspieler gefunden. Nach der Pause ist uns das nicht mehr so gut gelungen", so Nürnbergs bester Torschütze Dovedan, der mittlerweile sieben Saisontore auf dem Konto hat. "Es war schwer, für Entlastung zu sorgen. Wir hatten in der ersten und zweiten Halbzeit jeweils die Möglichkeit, das 2:0 zu machen. Allerdings kam in der zweiten Halbzeit von uns nach vorne zu wenig. Insgesamt ist es ein gerechtes Unentschieden."

"Nach dem Ausgleich mussten wir nochmal richtig leiden und kämpfen"

"Ich glaube, in Summe war es schon ein verdienter Punkt", resümierte auch Klauß nach dem Remis. "Wir hatten eine gute erste Halbzeit, haben genau das gemacht, was wir wollten mit richtig guten Umschaltmomenten." In der zweiten Halbzeit sei der Werder-Druck aber "extrem hoch" gewesen. "Nach dem Ausgleich mussten wir nochmal richtig leiden und kämpfen", befand Klauß.

Enges Aufstiegsrennen - Nürnberg ist dabei

Der Club hat vor dem nächsten Heimspiel am Sonntag gegen den SV Sandhausen drei Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz und St. Pauli. Vier Zähler sind es auf den Tabellen-Zweiten Bremen, der am kommenden Wochenende aber zum Klassenprimus FC Schalke 04 muss.