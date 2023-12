Double-Trouble von Searle - Dobey gewinnt hochklassiges Match

Nach der Niederlage von Florian Hempel zum Auftakt der Nachmittags-Session am Donnerstag kamen noch vier Engländer auf die Bühne. Joe Cullen setzte sich gegen Ryan Searle durch und der zwischenzeitlich auf Rekordkurs liegende Chris Dobey bezwang Ross Smith.

Offenbarte große Probleme beim Checkout: Ryan Searle. IMAGO/Action Plus

Die Nachmittags-Session am Donnerstag stand ganz im Zeichen der Engländer - lediglich Florian Hempel kam als einziger der sechs Spieler nicht aus dem Land, in dem die WM ausgetragen wird. Im zweiten Match des Tages trafen mit Joe Cullen (14. Order of Merit) und Ryan Searle (19.) zwei gesetzte Spieler aufeinander.

Vor allem Letztgenannter offenbarte Checkout-Probleme. Nur zwei seiner 13 Versuche aufs Doppel brachte "Heavy Metal" in den ersten zwei Sätzen ins Ziel. Aus diesem Grund ging Cullen, dessen Doppel-Quote nach Set zwei ebenfalls unter 50 Prozent lag (sechs von 13), mit 2:0 nach Sätzen in Führung.

Searle kommt zurück, lässt dann aber das 3:2 nach Sets liegen

Searle meldete sich aber im Anschluss zurück, obwohl sein Gegner konstant blieb. Doch letztendlich schlug er dann eiskalt zu, als Cullen patzte. So ließ "The Rockstar" im vierten Set drei Satzdarts liegen und "Heavy Metal" checkte 124 Punkte zum 2:2-Ausgleich.

Das Spiel des 19. der Order of Merit blieb aber weiterhin geprägt von verpassten Doppeln. Beim Stand von 2:2 im fünften Set warf Searle an Tops vorbei, als Cullen noch bei 214 Punkten stand. Searle vergab anschließend noch fünf weitere Satzdarts und zeigte sich nach dem 2:3 fassungslos.

Danach war die Partie trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd von Searle - der 36-Jährige glich einen 0:2-Legrückstand im sechsten Set noch zwischenzeitlich aus - auch schnell beendet: Cullen gewann letztlich 4:2 und zog in die vierte Runde ein. Searle haderte hingegen mit der Checkout-Schwäche: Nur zwölf seiner 51 Checkout-Möglichkeiten nutzte er.

Fulminanter Start von Smith und Dobey

Der Beginn des dritten Duells an diesem Abend zwischen Ross Smith und Chris Dobey erinnerte an den Start von Florian Hempels Niederlage gegen Stephen Bunting. Smith spielte zwar einen Average von 111,55 Punkten, bekam aber trotzdem in den ersten beiden Sets insgesamt nur zwei Möglichkeiten auf Doppel - immerhin nutzte er diese eiskalt.

Doch das brachte ihm nichts, weil Dobey einen Average von 114,80 spielte, Smith mit zwei High-Finishes breakte (116 und 124) und 50 Prozent seiner Checkouts verwandelte.

Smiths zwischenzeitliches Comeback bleibt unbelohnt

"Hollywood" zeigte weiterhin kaum Schwäche und lag im dritten Satz auf Rekordkurs: Nach zwei Legs im dritten Satz lag sein Schnitt bei 118 Punkte - den Average-Rekord in einer WM-Partie hält Michael van Gerwen mit 114,05 Punkten. Dann zeigte aber Dobey erstmals richtig Nerven und ließ acht Satzdarts ungenutzt. Smith nutzte dies, animierte das Publikum und stellte danach mit einem elf sowie zwölf Darter den 1:2-Anschluss her.

Anstatt 3:0 für Dobey lautete es kurze Zeit später 2:2 nach Sets und es war wieder alles offen. Das Niveau war aber mittlerweile abgeflacht. Seinen dritten Satzgewinn holte Dobey dann im fünften Set nach: Nach einem Re-Break im zweite Leg, bei dem er von sechs vergebenen Doppel-Versuchen seines Gegners profitierte, brachte der 33-Jährige seine Anwurflegs durch.

Wie die vorherige Partie endete auch dieses Duell der beiden Landsmänner mit einem 4:2 - das entscheidende Break gelang Dobey im dritten Leg des sechsten Satzes: Nachdem Smith fünf Darts am Doppel vorbeigeworfen hatte, traf Dobey Tops. Damit spielt "Hollywood" schon morgen Abend in der vierten Runde gegen Michael Smith.