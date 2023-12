Double-Trouble: Searle verliert trotz 51 Checkout-Versuchen

Im zweiten Match der Nachmittags-Session am Donnerstag hat sich Joe Cullen im Duell zweier gesetzter Spieler gegen Ryan Searle durchgesetzt. "The Rockstar" profitierte von den Checkout-Problemen seines Gegners.

Offenbarte große Probleme beim Checkout: Ryan Searle. IMAGO/Action Plus

Die Nachmittags-Session am Donnerstag stand ganz im Zeichen der Engländer - lediglich Florian Hempel kam als einziger der sechs Spieler nicht aus dem Land, in dem die WM ausgetragen wird. Im zweiten Match des Tages trafen mit Joe Cullen (14. Order of Merit) und Ryan Searle (19.) zwei gesetzte Spieler aufeinander.

Vor allem Letztgenannter offenbarte Checkout-Probleme. Nur zwei seiner 13 Versuche aufs Doppel brachte "Heavy Metal" in den ersten zwei Sätzen ins Ziel. Aus diesem Grund ging Cullen, dessen Doppel-Quote nach Set zwei ebenfalls unter 50 Prozent lag (sechs von 13), mit 2:0 nach Sätzen in Führung.

Searle kommt zurück, lässt dann aber 3:2 nach Sets liegen

Searle meldete sich aber im Anschluss zurück, obwohl sein Gegner konstant blieb. Doch letztendlich schlug er dann eiskalt zu, als Cullen patzte. So ließ "The Rockstar" im vierten Set drei Satzdarts liegen und "Heavy Metal" checkte 124 Punkte zum 2:2-Ausgleich.

Das Spiel des 19. der Order of Merit blieb aber weiterhin geprägt von verpassten Doppeln. Beim Stand von 2:2 im fünften Set warf Searle an Tops vorbei, als Cullen noch bei 214 Punkten stand. Searle vergab anschließend noch fünf weitere Satzdarts und zeigte sich nach dem 2:3 fassungslos.

Smith und Dobey beenden die Session

Danach war die Partie trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd von Searle - der 36-Jährige glich einen 0:2-Legrückstand im sechsten Set noch zwischenzeitlich aus - auch schnell beendet: Cullen gewann letztlich 4:2 und zog in die vierte Runde ein. Searle haderte hingegen mit der Checkout-Schwäche: Nur zwölf seiner 51 Checkout-Möglichkeiten nutzte er.

Abgerundet wird die Session mit dem Duell zwischen Ross Smith und Chris Dobey.