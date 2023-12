Der nationale Titel - in Deutschland die Meisterschaft - ist das primäre Ziel der meisten Mannschaften. Denn die Bundesliga ist immer noch das Hauptgeschäft. Wer dazu noch den DFB-Pokal gewinnt, hat in Deutschland in einer Saison alles erreicht. Das Gleiche gibt es in anderen Ländern. Der FC Bayern München ist die unangefochtene Nummer 1 bei Doubles in Deutschland.

Ist die unangefochtene Nummer 1 bei den Doubles: der FC Bayern München. IMAGO/Revierfoto