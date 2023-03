Dotchevs Ursachen-Forschung: "Das war ein Druckverlust"

Wenige Tage nach dem emotionalen Derby-Sieg in Zwickau unterlag Erzgebirge Aue vor heimischer Kulisse 1860 München. Cheftrainer Pavel Dotchev macht ein kleines mentales Problem aus.

Erstmals nach seinem erneuten Amtsantritt im Erzgebirge hat der FCE unter Pavel Dotchevs Leitung ein Heimspiel verloren. Das 1:3 gegen die Löwen aus München löste leichte Katerstimmung wenige Tage nach dem so emotionalen Derby-Sieg in Zwickau aus. Weil das 2:0 beim FSV zugleich auch bedeutet hatte, dass sich Aue vorerst aus den gröbsten Abstiegswirren befreit hat, fehlten womöglich ein paar Prozent gegen 1860. "Das war ein Druckverlust. Wir hatten eine Erfolgswelle, alles war schön", ärgerte sich Trainer Dotchev. "Dann kommt ein Gegner mit neuem Trainer und neuem Impuls, der immer besser wird. München war gereizt, wir waren zufrieden. Es war ein Problem vom Kopf her."

Speziell die ersten beiden Gegentore gaben dem Coach Anlass zu Kritik. "Nach einem Einwurf ist die gesamte Defensive ausgespielt. Das ist ein bisschen naiv", sagte der 57-Jährige mit Blick auf das zwischenzeitliche 0:1. Deutlich wurde auch Korbinian Burger. "Extrem beschissen fühlt sich das an", haderte der 27-jährige Abwehrmann bei "MagentaSport". "Wir haben uns ganz was anderes vorgenommen, gerade nach den letzten Wochen. Da darf uns so ein Auftritt wie in der ersten Hälfte einfach nicht passieren. Wir haben uns versteckt. Das war von jedem zu wenig."

Ein Stück weit zum Charaktertest wird damit das kommende Auswärtsspiel in Meppen. Der SV, Schlusslicht und in größter Abstiegsnot, rangiert 15 Punkte hinter dem FC Erzgebirge, der sich keineswegs auf den neun Zählern Abstand zur Abstiegszone ausruhen will. "Wir müssen das hart analysieren, hart arbeiten - und es in den nächsten Wochen besser machen", gibt Dotchev die Devise vor.