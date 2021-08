Dotchev: "Wir hoffen, dass das nur ein Ausrutscher war"

Am Mittwochabend wird das ausgefallene Eröffnungsspiel der 3. Liga zwischen Osnabrück und Duisburg nachgeholt. Für den MSV geht es vor allem um eine Reaktion nach der jüngsten Niederlage in Saarbrücken.

Die 0:2-Niederlage beim FCS hatte für Frust beim MSV Duisburg gesorgt, allerdings auch Fragen aufgeworfen. "Wir waren sehr unzufrieden mit der Leistung", sagte Cheftrainer Pavel Dotchev. Bei der Analyse wurde nicht nur der Spielverlauf, sondern vor allem die schwache Art und Weise, wie sich sein Team präsentiert hatte, genauer betrachtet: "Ich habe keinen Monolog geführt, wir hatten einen Dialog. Ich wollte von der Mannschaft wissen, wie sie sich so etwas erklären können", verriet der Routinier. "Wir hoffen, dass das nur ein Ausrutscher war und dass wir am Mittwoch ein ganz anderes Gesicht präsentieren werden."

Immerhin: Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich durch die Nachholpartie an der Bremer Brücke schnell. Dotchev erwartet zwar ein "sehr, sehr schweres Spiel", aber das sei jetzt "genau das richtige" - eine Herausforderung zur rechten Zeit also.

Wir werden zwei motivierte Gegner sehen, das Spiel ist offen. Pavel Dotchev

"Osnabrück hat für mich bislang absolut überzeugt", sagte der MSV-Coach über den Gegner. Von der Niederlage gegen Wehen Wiesbaden, die der VfL am vergangenen Samstag spät einstecken musste, will er sich auf keinen Fall täuschen lassen. "Ich habe mir das Spiel angeschaut. Osnabrück war die ganze Zeit dominanter und die bessere Mannschaft. Ich erwarte, dass sie nach der Niederlage auch etwas gut machen wollen. Wir werden zwei motivierte Gegner sehen, das Spiel ist offen."

Anpassungen sind wahrscheinlich

Taktische und personelle Anpassungen auf Duisburger Seite sind dabei wahrscheinlich, auch wenn Dotchev noch die letzten Trainingseinheiten abwarten wollte. "In der Innenverteidigung und im Mittelfeld wird was passieren. Auch auf der linken Abwehrseite ist alles offen", erklärte der Bulgare. Beim Personal sieht es "nicht so schlecht aus". Unklar ist aber, ob Stefan Velkov für die Partie gegen den Zweitliga-Absteiger zur Verfügung steht. Der Verteidiger musste in Saarbrücken wegen einer Prellung ausgewechselt werden. Der Einsatz von Leroy Kwadwo (Probleme im Lendenwirbelbereich) ist ebenso fraglich. Wohl keine Option ist neben dem langzeitverletzten Roman Schabbing (Aufbautraining) Neuzugang Marvin Bakalorz (Aufbautraining nach Zahn-OP).