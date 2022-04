Dotchev weiß: "Wir haben eigentlich keine Chance mehr"

Erzgebirge Aue hat am vergangenen Sonntag gegen Rostock zwei Führungen verspielt - und damit wohl auch den möglichen Klassenerhalt.

Es ist ein nahezu unmögliches Unterfangen: Bei noch drei ausstehenden Spielen in der 2. Liga liegt der Tabellen-17. Aue sieben Punkte hinter dem Abstiegs-Relegationsrang 16, den Dynamo Dresden innehat. Am letzten Spieltag gastieren die Veilchen bei den Sachsen, bis dahin stehen aber noch Duelle mit den Topteams Darmstadt und Bremen an - die Hoffnung bei den Erzgebirgern ist kaum noch da.

Dabei war der FCE im "sehr intensiven Spiel" zwischen zwei "sehr engagierten Mannschaften" gleich zweimal vorne gelegen. Und: "Wir hatten das Spiel voll im Griff, haben kaum etwas zugelassen", meinte Noch-Trainer Pavel Dotchev nach Abpfiff. "Leider haben wir es nicht geschafft, uns zu belohnen."

Trotz einer für den Bulgaren "guten Defensivleistung" reichte es nur zum Remis. Grund dafür war beim ersten Gegentor ein " individueller Fehler, die Mannschaft hat nichts damit zu tun". Der zweite Rostocker Ausgleich hingegen entstand nach einem langen Einwurf, Malcolm Cacutaluas Enttäuschung darüber war sinnbildlich. "Wir haben die ganze Woche über die langen Einwürfe gesprochen - und dann passiert so etwas", konstatierte der Verteidiger. Dotchev sprach seinerseits von einem schwer zu verteidigenden Standard gegen hochgewachsene Rostocker, der 56-jährige Coach wusste dennoch, dass ein Sieg "nicht unverdient" gewesen wäre.

Zu leichte Gegentreffer - Die Fans sollen dennoch stolz sein können

Ab sofort muss sich Aue jedoch mit einer neuen Realität abfinden. "Die Wahrscheinlichkeit für uns, in der Liga zu bleiben, ist sehr, sehr gering", meinte Dotchev, der die Tabelle bezeichnenderweise "irrelevant" nannte. Da Dresden keinen Punkt mehr holen darf, auch nicht im direkten Duell am letzten Spieltag, habe Lila-Weiß "eigentlich keine Chance mehr" auf den Klassenerhalt, wiederholte Dotchev. Das Einzige, was in eigener Hand läge: "Einstellung zu zeigen - die Fans haben uns gefeiert". Und das sollen sie auch weiterhin.