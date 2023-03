Dotchev warnt vor "überbesetzter" 1860-Offensive - Nazarov soll verlängern

Besser hätte die vergangene englische Woche für Erzgebirge Aue nicht laufen können - zwei Spiele, zwei Siege. Am Samstag will Trainer Pavel Dotchev nachlegen.

Nach dem Erfolg im Derby in Zwickau (2:0) gehen die Veilchen mit Rückenwind in die Partie gegen 1860 Müchnen (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker). "Das war schön und gut in Zwickau, aber jetzt müssen wir volle Konzentration auf das Spiel gegen 1860 haben", sagte Dotchev auf der Pressekonferenz vor der Begegnung.

Auch im Hinblick auf die kommende Woche, in der am Mittwoch das Landespokalspiel beim Chemnitzer FC ansteht, sei ein Erfolg von Bedeutung: "Der Sieg in Zwickau ist nur dann wertvoll, wenn wir jetzt nachlegen."

Einfach wird die Aufgabe am Samstag allerdings nicht. Allein aufgrund der Kaderqualität beim Gegner sieht Dotchev eine große Herausforderung: "Vor allem im offensiven Bereich finde ich die Mannschaft von 1860 übersetzt für die 3. Liga." Aber auch der Trainerwechsel bei den Gästen könnte ein Faktor werden. "Wenn ein neuer Trainer kommt, dann gibt es immer einen neuen Impuls und eine neue Hoffnung", warnt der 57-Jährige.

Gegen 1860 muss Dotchev auf den gelbgesperrten Marvin Stefaniak verzichten. Fraglich sind auch die Einsätze von Erik Majetschak und Sam Schreck.

Gespräche mit Nazarov laufen

Dotchev bestätigte, dass bereits Gespräche über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags von "Schlüsselspieler" Dimitrij Nazarov laufen. Wann und ob es überhaupt zu einer Einigung kommt, konnte Dotchev noch nicht sagen: "Wir werden geduldig und konstruktiv bleiben, aber Dima ist natürlich ein wichtiger Spieler für uns und wir werden ihn behalten wollen." Den Wert, den der Stürmer für die Mannschaft mitbringt, bewies Nazarov seit Dotchevs Rückkehr. Elf Torbeteiligungen sammelte der 32-Jährige in der Zeit.