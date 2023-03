Dotchev vor Essen: "Das wird ein ganz schmaler Grat"

Bei der Partie gegen Tabellennachbar Rot-Weiss Essen muss Aues Trainer Pavel Dotchev weiterhin auf seinen gesperrten Toptorschützen verzichten. Auch in der Defensive ist eine Position noch nicht besetzt.

Seit Dotchev Aue wieder übernommen hat, sind die Veilchen in der Tabelle geklettert. Standen sie zum Jahreswechsel noch auf Rang 18, so sind sie nun - acht Spiele und 16 Punkte später - auf dem 14. Platz angekommen. Eine Woche nach der Derby-Niederlage in Dresden steht am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) das Duell mit Tabellennachbar Essen an.

Zwischen zwei Derbys kommt Essen

Das verlorene Derby "hat Spuren hinterlassen", sagte Dotchev in der Pressekonferenz. Am Samstag gilt es für Aue nun, dass man die Niederlage wegsteckt: "Wir müssen uns aufrichten und das Spiel abhaken. Wir müssen nach vorne schauen . und das ist Samstag das Spiel gegen Essen."

Mit RWE kommt ein Team nach Sachsen, das in den letzten vier Spielen zehn Punkte holte und dabei nur ein Tor kassierte. "Die kann man schlecht knacken", so Dotchev, "das wird ein ganz schmaler Grat von einer offensiven Aggressivität, Restverteidigung und einer gewissen Portion Geduld."

Trotz des direkten Duells mit Essen blickt der Trainer auch schon etwas voraus: "Es ist wichtig vor dem Derby in Zwickau, dass wir wieder Erfolgserlebnisse haben."

Verzicht auf personelle Experimente

Personell muss Dotchev weiterhin auf den rotgesperrten Antonio Jonjic verzichten. Am Wochenende fehlt auch Linus Rosenlöcher, der gegen Dresden seine fünfte Gelbe Karte gesehen hat. Beide Spieler sind seit der Wiederkehr von Dotchev gesetzt, Jonjic ist sogar der beste Torschütze der Veilchen. Auf Experimente will der Trainer aber verzichten: "Eins möchte ich nicht machen - zu viel Rotation. Ich möchte nur eins zu eins ersetzen." Kilian Jakob und Anthony Barylla sind die Optionen für die Linksverteidigerposition.

In Hinblick auf die anstehende englische Woche, müsse man aber, so Dotchev, auch auf die Belastungssteuerung achten. Gleichwohl kündigte er an: "Aber jetzt ist Essen und da geht es nur um drei Punkte." Denn mit den Zählern würde man RWE in der Tabelle überholen und mit Rückenwind in das nächste Derby gegen Zwickau (Dienstag, 19 Uhr, LIVE! bei kicker) gehen.