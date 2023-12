Dotchev über Transferfenster: Neuzugänge "nicht zwingend"

Aues Trainer Pavel Dotchev ist mit seinem aktuellen Kader zufrieden und sieht keinen zwingenden Handlungsbedarf im bevorstehenden Transferfenster.

"Wenn wir jemanden haben, der uns über den Weg läuft und wir alle überzeugt sind, dass er zu uns passt, würden wir nicht nein sagen. Aber das ist jetzt nicht unser Ziel", sagte der 58 Jahre alte Bulgare in einem am Samstag veröffentlichten Vereinsinterview.

Dotchev: "Wir sind noch nicht fertig mit unserer Entwicklung"

Als Trainer wünsche man sich immer die ein oder andere Alternative mehr. "Aber ich traue meiner Mannschaft das 100 Prozent zu, dass wir mit diesem Kader in der Rückrunde erfolgreich spielen können", so Dotchev. Neuzugänge seien für ihn deshalb "nicht zwingend".

Als Tabellenelfter überwintert Aue im Mittelfeld der Liga - langfristig gesehen zu wenig für den Übungsleiter: "Das ist jetzt nicht unser Anspruch." Nach einer durchwachsenen Vorsaison sehen Sportdirektor Matthias Heidrich und Dotchev die Mannschaft allerdings auf einem guten Weg. "Das ist nur der Anfang. Wir sind noch nicht fertig mit unserer Entwicklung", kündigte der Trainer angriffslustig an. In der Hinrunde habe man sich trotz guten Leistungen nicht immer mit Punkten belohnt. Für Dotchev soll sich das in der Rückrunde ändern, um "eher nach oben zu gucken als nach unten."

Nach einer knapp zweiwöchigen Pause starten die Sachsen am 3. Januar mit der Rückrundenvorbereitung. Am 19. Januar (19 Uhr) steht für die Veilchen dann das erste Pflichtspiel an, im Duell mit Rot-Weiss Essen eröffnen sie das neue Drittligajahr.