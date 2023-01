Dotchev steht vor der 300 und kündigt "Härtefälle" an

Dem FC Erzgebirge Aue droht der zweite Abstieg hintereinander. Trainer-Routinier Pavel Dotchev kennt die Veilchen-DNA und die Hebel, an denen er ansetzen muss.

Der 57-jährige Dotchev soll es also richten in Aue. Vor vier Wochen wurde der erfahrene Fußballlehrer bei den Veilchen vorgestellt, gut sechs Jahre nach dem Aufstieg 2016 mit den Sachsen. Und wenige Monate, nachdem er als Retter im Vorjahr gescheitert war und beurlaubt wurde.

Der Vertrag jedoch galt weiterhin, ein Termin vor dem Arbeitsgericht war vereinbart. Dann die Kehrtwende, Dotchev wurde wieder Chef, soll Aue vor dem Absturz in die Regionalliga bewahren.

Das Umfeld hat zugestimmt

"Natürlich habe ich überlegt", sagt Dotchev im kicker-Interview zur abermaligen Entscheidung pro FC Erzgebirge. "Ich habe mich mit meiner Familie, meinen Kindern und zwei Freunden dazu ausgetauscht. Ich wollte einfach wissen, wie sie das sehen. Als alle zugestimmt hatten, war ich erleichtert." Denn er könne nur Leistung bringen, wenn er selbst von einer Sache überzeugt sei und "meine wichtigsten Personen hinter mir stehen".

Von einer Rückschau auf den bisherigen Saisonverlauf hält der Trainer-Routinier nichts. "Was passiert ist, ist passiert. Was wir ändern können, liegt vor uns." Also bekomme jeder Spieler nur ein Feedback zur Vorbereitung und darüber, wo er steht. Der gute Kader wird "Härtefälle" mit sich bringen, soviel verrät Dotchev vor dem Re-Start am Montagabend in Ingolstadt - und sendet eine klare Botschaft: "Wenn dann einer denkt, er ist etwas Besseres, er sich ungerecht behandelt fühlt, dann kann er gehen. Damit habe ich kein Problem."

21 Spiele mit Endspielcharakter

Im Vergleich zum Vorjahr hat Dotchev viel mehr Spiele vor sich - und trainiert die Veilchen schon seit geraumer Zeit. Dennoch hätten alle verbleibenden 21 Partien "Endspielcharakter". Zur Erinnerung: Der FC Erzgebirge geht als Drittletzter mit zwei Punkten Rückstand zum rettenden Ufer ins Rennen.

Den Taschenrechner herausholen wird Dotchev nicht. "Ich rechne nicht", sagt der Ex-Profi. "Um rechnen zu können, müssen wir erst einmal Punkte holen, und dafür müssen wir Leistung bringen." Wiederum eine einfache Rechnung, die den Blick auf die Tabelle untersagen soll. Erstes Ziel sei ein Sieg in Ingolstadt, Fernziel der Klassenerhalt - und zwar bestenfalls, ohne bis zum Schluss zittern zu müssen.

56 begehrte Posten - "ich habe einen davon"

Am 17. Februar beim Auswärtsspiel in Wiesbaden wird Dotchev übrigens zum 300. Mal in der 3. Liga als Trainer auf der Bank sitzen. Eine stolze Zahl - so sieht das der Trainer durchaus auch selbst. Vor 23 Jahren machte Dotchev seinen Trainerschein, seither seien jährlich neue und gut ausgebildete Trainer auf den Markt gestoßen. "Alle sind gut, alle haben meinen Respekt. Ich weiß, wie intensiv und schwer dieser Job inzwischen ist", sagt Dotchev und rechnet dann doch: "In den ersten drei Ligen gibt es 56 begehrte Posten. Ich habe einen davon, immer wieder über diese lange Zeit. Auf die große runde Zahl blicke ich persönlich schon mit sehr viel Stolz."