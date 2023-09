Dotchev: "Sollen gar nicht auf den Gedanken kommen, dass sie hier etwas mitnehmen können"

Nach einem starken Saisonstart geht Erzgebirge Aue mit viel Euphorie und Selbstbewusstsein in die Partie gegen den Halleschen FC. Trainer Pavel Dotchev nennt zwei essenzielle Erfolgsfaktoren.

Will die Erfolgsserie zu Hause fortsetzen: Aue-Trainer Pavel Dotchev. IMAGO/Ulrich Wagner

Pavel Dotchev hat im Erzgebirge zum Saisonstart ein Spitzenteam der 3. Liga geformt - und die Euphorie zurückgebracht. Mit elf Punkten aus den ersten fünf Partien vor der Länderspielpause eroberten die Auer Tabellenplatz zwei, rund 12.000 Karten verkauften die Veilchen bereits für das Heimspiel gegen den Halleschen FC am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag ließ Dotchev wenig Zweifel aufkommen, auf wessen Konto die drei Punkte am Wochenende wandern sollen: "Wir wollen auf dem Platz brennen. Sie sollen gar nicht auf den Gedanken kommen, dass sie hier etwas mitnehmen können."

Für ein positives Gefühl sorgt auf Auer Seite auch die Personalsituation. Mit voller Kapelle können die Veilchen - Stand Freitagnachmittag - die Hallenser empfangen, die zuletzt angeschlagenen Linus Rosenlöcher und Korbinian Burger sind seit einigen Tagen zurück im Mannschaftstraining.

Dotchev lobt Ristic in höchsten Tönen - und vertraut auf die eigenen Stärken

Auf der Gegenseite warnt Trainer Dotchev, wie viele seiner Trainer-Kollegen in der 3. Liga zuvor, vor HFC-Sturmtank Dominic Baumann, der sei im Strafraum "brandgefährlich, setzt den Körper gut ein". Für seinen Gegenüber auf der Trainerbank, Sreto Ristic, in Sandhausen in der Saison 2010/11 einst Spieler unter Dotchev, ist der Bulgare voll des Lobes: "Er bringt alles mit für einen richtig guten Trainer. Ich traue ihm später auch viel, viel höhere Aufgaben zu."

Den spiel- und laufstarken Gästen von der Saale will Dotchev mit breiter Brust entgegentreten: "Wir wollen die Initiative ergreifen. Wir wollen gewinnen, Punkt, Aus." Ein entscheidender Faktor für das Ausbauen der Ungeschlagen-Serie (drei Siege, zwei Unentschieden) ist für Dotchev die defensive Stabilität: "Das Schwierige ist, diese Disziplin gegen den Ball beizubehalten."

Aber auch der körperliche Zustand seiner Mannschaft ist essenziell: "Wir wollen immer den Gegner dominieren und agieren auf dem Platz. Die Mannschaften müssen brutal gegen den Ball arbeiten, in den letzten Minuten lässt die Konzentration nach. Die Mannschaft ist fit. Irgendwann schaffst du es, dich in letzter Minute zu belohnen", sagt Dotchev. Nicht ganz zu unrecht, weisen die Auer zum Saisonstart doch ein Muster auf: Bei allen drei Saisonsiegen erzielten die Veilchen das Siegtor in der 86. Minute oder später.