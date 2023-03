Dotchev freut sich auf die "Wundertüte" Zwickau - und appelliert an die Fans

Am Dienstagabend kommt es zum Westsachsen-Derby zwischen dem FSV Zwickau und Erzgebirge Aue. Ein brisantes Duell - auch für Veilchen-Coach Pavel Dotchev, der gegen die "Wundertüte" Zwickau ein enges Spiel erwartet.

Erzgebirge Aue befindet sich im Moment in Wochen der Derbys. Vor zehn Tagen noch das Sachsen-Derby in Dresden knapp mit 0:1 verloren, steht nun am Dienstagabend das Westsachsen-Derby in Zwickau an (ab 19 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Vorzeichen sind dennoch etwas anders: Während Aue gegen Dynamo noch als Außenseiter ins Spiel gegangen ist, gelten die Veilchen gegen die Schwäne, die auf einem direkten Abstiegsplatz stehen, als leichter Favorit.

Zwickau seit zwei Spielen ungeschlagen

Aue-Coach Dotchev wirft jedoch keinen Blick auf das Tableau: "Die Tabelle spielt keine Rolle", meinte der 57-Jährige auf der Pressekonferenz vor der Partie, "es geht um Prestige und um drei Punkte." Gegen den FSV, der unter dem neuen Cheftrainer Ronny Thielemann seit zwei Spielen ungeschlagen ist (ein Sieg, ein Remis), wird dies kein leichtes Unterfangen.

Für mich als Trainer ist die Mannschaft von Zwickau eine kleine Wundertüte. Pavel Dotchev

"Zwickau hat unter dem neuen Trainer zwei erfolgreiche Spiele gemacht, vier Punkte geholt. Da ist auf jeden Fall Aufwind da", warnte Dotchev und fügte hinzu: "Für mich als Trainer ist die Mannschaft von Zwickau eine kleine Wundertüte, weil ich sie unter dem neuen Trainer noch nicht so oft gesehen habe."

Dotchev erwartet enges Spiel

Trotz neun Punkten Vorsprung in der Tabelle erwartet Aues Coach "ein enges Spiel". Jeder könne jeden schlagen, "und morgen wird es genauso sein". Daher fordere Dotchev, der Anfang Dezember den Trainerposten in Aue erneut übernommen hat, vollen Fokus und das Wesentliche nicht aus dem Auge zu verlieren.

Nachdem es in den letzten Wochen immer wieder zu unschönen Szenen in den Fanblöcken kam - unter anderem beim Zweitliga-Duell zwischen St. Pauli und Rostock (1:0) - besteht natürlich auch vor dem Westsachsen-Duell Grund zur Sorge. Dotchev appelierte daher an die Fans: "Ich wünsche mir, dass das alles auf dem Fußballplatz ausgetragen wird, und nicht drumherum mit Nebengeräuschen. Es geht um Fußball und da brauchen wir diese Unterstützung."

Rosenlöcher und Jonjic nach Sperren zurück

Gegen den FSV können die Veilchen derweil wieder auf Linus Rosenlöcher zurückgreifen. Der Außenverteidiger kehrt nach einer Gelb-Sperre zurück. Auch Torjäger Antonio Jonjic, der die letzten beiden Partien wegen einer Rot-Sperre (Tätlichkeit) verpasste, steht in Zwickau wieder zur Verfügung.