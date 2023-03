Dotchev: Eine Baustelle und der Rat an Stefaniak

Die Vorfreude auf den Gang nach Dresden ist beim FC Erzgebirge Aue zu spüren. Ein besonderes Spiel. Nicht nur für Pavel Dotchev. Der hat eine Baustelle zu beackern und hält einen Rat für Marvin Stefaniak bereit.

Antonio Jonjic (li.) fehlt in Dresden, Pavel Dotchev und Marvin Stefaniak blicken entspannt auf das Derby. IMAGO/Picture Point

128 Pflichtspiele in 2. und 3. Liga sowie im DFB-Pokal hat Aues Marvin Stefaniak absolviert - für Dresden. Nun tritt er erstmals mit Erzgebirge im Rudolf-Harbig Stadion an. "Ich habe extrem Lust auf das Spiel", meinte der Mittelfeldspieler, der Aue derzeit auf "Augenhöhe" mit Dresden sieht. Beide Klubs sind "in sehr guter Verfassung", führt der 28-Jährige aus.

Die Partie "ist ausverkauft, deswegen spielt man Fußball", so Stefaniak. "Jeder Zweikampf wird gefeiert", Erzgebirge will "das Spiel unbedingt gewinnen". Für Stefaniak könnte es bei seiner Rückkehr nach Dresden ein Spießrutenlauf werden, doch das tangiert den Mittelfeldmotor nicht - im Gegenteil. "Ich finde es persönlich extrem geil, wenn man gegen mich ist, wenn man mich auspfeift. Das pusht mich umso mehr, deswegen freue ich mich auf das Spiel."

Sein Trainer Pavel Dotchev, der als FCE-Coach noch nie in Dresden verloren hat, ist auch heiß auf das Derby und gibt Entwarnung beim angeschlagenen Stefaniak. "Er trainiert schon wieder mit der Mannschaft. Das gibt mir Hoffnung, dass er am Samstag zur Verfügung steht." Dann wird er seinem Akteur aber einen Rat mit auf das Feld geben, nachdem die Partie für diesen "schon was anderes" ist. "Er darf nicht übermotiviert sein. Er soll klaren Kopf behalten."

Nicht wie zuletzt Antonio Jonjic, der sich nach seinem traumhaften Siegtreffer gegen Saarbrücken (2:1) eine unnötige Rote Karte einhandelte und Dotchev nun Kopfzerbrechen bereitet. "Das ist wirklich eine Baustelle für uns, daran werde ich noch ein bisschen knabbern müssen", sagte Dotchev, der aber "ein, zwei Optionen" im Kopf hat, wie der Stürmer ersetzt werden könnte. Verraten wollte der Coach diese nicht, da noch Trainingseinheiten anstehen.

Tabelle spielt keine Rolle vor dem Derby

Unabhängig von den Personalien sieht Dotchev Aue ebenso wie Stefaniak derzeit auf Augenhöhe mit Dresden, zumal die Tabelle in den Derbys ohnehin "nie eine Rolle gespielt hat". Dotchev weiß aber, dass sein Team bei Dynamo "über seine Möglichkeiten spielen" muss und sich "nicht zu sehr von den Emotionen beeinflussen lassen" sollte. Dann könnte Dotchevs Nimbus der Unbesiegbarkeit in Dresden halten.