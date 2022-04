Dotchev: "Das Spiel gegen Hannover ist die letzte Chance"

Auch das Nachholspiel beim Hamburger SV hat Erzgebirge Aue verloren. Für Trainer Pavel Dotchev ist die Zeit reif, um ein Endspiel um den Klassenerhalt auszurufen.

Aue konnte seine prekäre Situation im Nachholspiel gegen den Hamburger SV nicht verbessern: Mit 0:4 geriet der Tabellenvorletzte beim HSV unter die Räder, es war die dritte Niederlage in Folge, wodurch der Abstand zum Relegationsrang 16 weiterhin neun Punkte beträgt. Erzgebirge-Trainer Pavel Dotchev sieht die Chancen auf den Klassenerhalt schwinden - und rief die nun anstehende Partie gegen Hannover 96 am kommenden Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Endspiel aus.

"Wenn wir am Samstag nicht gewinnen, können wir hundertprozentig mit der 3. Liga planen"

"Das Spiel gegen Hannover ist die letzte Chance", so Dotchev nach der Niederlage in Hamburg am "Sky"-Mikrofon. "Wir reden seit Wochen immer über das nächste Spiel, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage: Das ist unsere allerletzte Chance. Wenn wir am Samstag nicht gewinnen, können wir hundertprozentig mit der 3. Liga planen."

Deutliche Worte des Trainers, der zuvor eine Auer Mannschaft gesehen hatte, die gegen den HSV "zum Schluss gar keine Kraft mehr hatte". Hamburg zeigte sich gerade in der zweiten Hälfte voller Spielfreude und kam zu zahlreichen Chancen. Nach der noch "relativ guten" ersten Hälfte sei, so Dotchev, das 0:2 kurz vor der Pause "wieder ein negatives Erlebnis für die Jungs" gewesen. Ein Erlebnis, von dem sich seine Spieler nicht erholen konnten: "Wir haben es versucht, aber dass der HSV uns heute überlegen war, ist kein Geheimnis."

Männel: "Wir werden versuchen, unsere Hausaufgaben zu machen"

Jener Gegentreffer zum 0:2 wird besonders Martin Männel ärgern. Der Auer Kapitän und Keeper hatte mit dem Flatterball von Sonny Kittel große Probleme: "Der Ball geht von mir aus ins rechte Eck. Ich mache den ersten Schritt in die Richtung und dann zieht der Ball halt herum." Auf die plötzliche Richtungsänderung habe er "leider nicht schnell genug" reagieren können und so lenkte Männel den Ball ins eigene Tor. "Das tut mir wahnsinnig leid für die Mannschaft", so der Keeper im Anschluss an die Partie.

Das nun anstehende Spiel gegen Hannover ist für Männels Trainer ein Finale und auch der Kapitän resümiert, man müsse der Realität ins Auge schauen. "Wir sind von vielen anderen Faktoren und Mannschaften abhängig, werden aber versuchen, unsere Hausaufgaben zu machen." Den Glauben an den Klassenerhalt hat der 34-Jährige noch nicht verloren: "Ansonsten könnte ich mich abmelden."