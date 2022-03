Dotchev beendet seine Trainerkarriere

Pavel Dotchev kehrt seiner Laufbahn als Trainer am Ende der Saison den Rücken. Als Sportdirektor bleibt er Erzgebirge Aue aber erhalten.

Am Ende der Saison ist Schluss: Pavel Dotchev will nur noch Sportdirektor sein. imago images/Picture Point LE

Dotchev beendet nach 19 Jahren seine Trainerkarriere. Der 56-Jährige, der 2015 mit Aue in die 2. Liga aufgestiegen war, hat sich dazu entschieden, am Ende der Saison nicht mehr als Coach zu arbeiten. Er habe "intensive drei, vier Jahre" hinter sich, dabei "immer gegen den Abstieg gekämpft". Zwar würde er sich "diese Aufgabe weiterhin zutrauen", möchte aber "Abstand nehmen".

Dotchev konzentriert sich auf seine Aufgabe als Sportdirektor

Somit macht Dotchev bei Erzgebirge Aue die Rolle rückwärts. Jüngst wurde er neben seiner Funktion als Sportchef bei den Veilchen auch als Chefcoach installiert. Am Ende der Saison wird Dotchev bei den Sachsen - egal ob in der 2. oder 3. Liga - wie vor seiner Doppel-Aufgabe wieder einzig die Position als Sportdirektor ausfüllen.

Als Kaderplaner zusammen mit Präsident Helge Leonhardt will der Trainer-Routinier die Zukunft des FCE mitgestalten. Zuvor wird Dotchev, mit 293 Spielen Rekordtrainer in der 3. Liga, alles versuchen, um den drohenden Abstieg zu verhindern. Mit aktuell neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, den Hansa Rostock inne hat, glimmt das Fünkchen Hoffnung nur mit einem Sieg am Sonntag gegen Regensburg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) weiter.