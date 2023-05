Dotchev auf der Tribüne - Aue empfängt formstarken BVB

Der FC Erzgebirge Aue richtet am Abend das vorletzte Montagsspiel der 3. Liga aus. Zu Gast ist der BVB - und der Trainer sitzt auf der Tribüne.

Wenn der FC Erzgebirge am Abend in sein vorletztes Heimspiel in dieser Saison geht, wird Pavel Dotchev nicht wie gewohnt an der Seitenlinie stehen. Der Trainer der Sachsen fehlt nach seiner jüngsten Gelben Karte in Duisburg gesperrt und wird das Duell mit der BVB-Zweiten von der Tribüne aus verfolgen.

Was den 57-jährigen Bulgaren ärgert: Spieler oder Trainer dürfen sich, so Dotchev, nicht den kleinsten emotionalen Fehltritt leisten, während die Unparteiischen über jeden Zweifel erhaben seien. Dotchevs Folgerung: "Ich wünsche mir, dass die Schiris nach schlechter Leistung die Konsequenzen tragen müssen."

Ich wünsche mir, dass die Schiris nach schlechter Leistung die Konsequenzen tragen müssen. Pavel Dotchev

Zum Sportlichen: Mit einem Sieg kann der FCE am Abend auf Platz elf springen - immerhin nach der nicht zufriedenstellenden Saison des Absteigers. "Wir haben einiges gutzumachen", sagte Dotchev auf die klare Niederlage in Duisburg (0:3) zurückblickend. "Wir müssen versuchen, unsere Fans zufriedenzustellen." Schließlich habe der Anhang der Veilchen in den vergangenen Monaten einiges erdulden müssen.

"Mit aller Macht gewinnen"

Doch der BVB, den Aue im Hinspiel in einer schwierigen Situation im Signal-Iduna-Park schlagen konnte, kommt formstark ins Erzgebirge (fünf Siege in den vergangenen acht Spielen). "Von der Ausgangsposition her sind wir etwas angeschlagen, aber es ist ein Heimspiel. Wir wollen versuchen, mit aller Macht zu gewinnen", nimmt Dotchev zudem gleich die folgenden Partien gegen Ingolstadt und bei Absteiger Bayreuth mit ins Paket.

Zuversichtlich, dass sein Team zumindest gegen den BVB ein gutes Spiel zeigen wird, stimmt den Trainer die "Qual der Wahl" beim Personal. Trotz des "Klassenerhaltes auf der Couch" (Sportdirektor Matthias Heidrich) zog Dotchev in den letzten Trainingseinheiten das Tempo noch einmal an, um einer kniffligen Saison hintenraus noch einen positiven Dreh geben zu können.