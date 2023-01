Dota 2: "Overwolf"-Erweiterung gibt sensible Daten preis

Es brodelt in der Dota-2-Community. Schuld ist eine Erweiterung, die spielentscheidende Statistiken des Gegenübers vor der Runde offenlegt.

Bei dieser handelt es sich um die "Overwolf"-Erweiterung, das Programm eines Drittanbieters, das ermöglicht, Match-Statistiken des Gegners einzusehen. Darunter: Die meistgewählten Helden des Gegenübers, die somit in der Bannphase aus dem Spiel genommen oder durch besonders effektive Helden gekontert werden können.

Werden Privatsphäre-Einstellungen übergangen?

Für einige Spieler ein unfairer Eingriff in das Game - werden Usern doch mit höchster Präzision die größten Erfolgsgaranten genommen. Andere Teile der Community halten die Erweiterung hingegen für fair, da sie öffentlich zugängliche Daten nutzt, die mit ein paar Minuten Aufwand auch manuell einsehbar wären. Aber in der Regel reicht die Zeit während einer Bannphase nicht, diese Informationen einzuholen. Zusätzlich haben Spieler in den Privatsphäre-Einstellungen des Valve-Titels eigentlich die Möglichkeit, im Social-Bereich die Veröffentlichung der eigenen Match-Statistiken zu deaktivieren.

Ganz so einfach ist es aber nicht, hat es in der Vergangenheit doch bereits Software von Drittanbietern gegeben, die sich über die Privatsphäre-Einstellungen der Dota-2-Gamer hinweggesetzt und deren Daten dennoch abgegriffen hat. So geschehen bei "Dotabuff", einer Statistik-Software zum Tracken der eigenen Leistung und Meta des Games.

Valve zeigt noch keine Reaktion

Das hatten im November Matthew 'Cyborgmatt' Bailey, Director Operations bei Team Secret, und eSport-Analyst Ben 'Noxville' Steenhuisen publik gemacht. Besonders Steenhuisen, im Software-Department des ESL-Statistik-Partners Bayes Esports beschäftigt, sorgte via Reddit für interessante Einblicke und zeigte mögliche Wege auf, wie Dotabuff und ähnliche Services die Einstellungen der User übergehen könnten.

Seitens Valve gibt es bisher noch kein Statement zu der Problematik um Overwolf. Um seine Daten bei Dotabuff einzusehen oder zu löschen, bietet sich eine Vorlage an, die Bailey auf seinem Twitter-Account teilte.