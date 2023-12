"Dosenöffner" Boniface: Auf einmal hoch effizient und mit einer schönen Erinnerung

Beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt war er der Matchwinner. Erst fungiert Victor Boniface mit seinem Führungstreffer als Dosenöffner in einer vor der Pause komplizierten Partie, dann steuerte er noch zwei Torvorlagen bei - und agierte damit so effizient wie noch nie im Bayer-Trikot.

Er hatte eine Blitzstart in der Bundesliga hingelegt. Nach sieben Spieltagen stand Victor Boniface bei sieben Treffern. Eine Top-Bilanz. Erst recht, wenn man bedenkt, dass der 22-Jährige erst im Sommer von Saint-Gilles aus der belgischen Liga nach Leverkusen gekommen war und ein Jahr zuvor noch für Bodö/Glimt in Norwegen gespielt hatte.

Leistungsdelle überstanden

Nach seinem Treffer im Derby gegen den 1. FC Köln (3:0) Anfang Oktober war es aber ruhiger um den Sturmbullen geworden, der in Liga bis zum 13. Spieltag warten musste, ehe er beim 1:1 gegen den BVB wieder traf. Doch inzwischen hat der nigerianische Nationalspieler seine gar nicht überraschende Leistungsdelle hinter sich gelassen. Beim Remis in Stuttgart bereitete er den 1:1-Ausgleich gut vor und war nun beim 3:0 gegen Frankfurt der Matchwinner.

"Frankfurt hat es am Anfang gut gemacht. Da haben wir nicht ganz so viele Lösungen gefunden. Sie waren aggressiv, hatten hohe Ballgewinne erzwungen. Da haben wir uns schwergetan, Chancen herauszuspielen", analysierte Offensivakteur Jonas Hofmann und hob gerade deshalb die Bedeutung von Bonifaces 1:0 hervor: "Die Führung war so ein bisschen der Dosenöffner." Mittelfeldstratege Granit Xhaka unterstrich dies mit den Worten: "Das 1:0 kam uns brutal entgegen."

Treffer rief Erinnerungen wach

Es war ein Treffer, der beim Schützen Erinnerungen wachrief. "Ich finde, es war ein schönes Tor. Es hat mich an ein Tor erinnert, das ich vergangene Saison in der Europa League gegen Leverkusen geschossen habe", erklärte der Angreifer, "ich habe ein bisschen gedribbelt und dann das Ding reingemacht."

De Ähnlichkeit bestand darin, dass Boniface überlegt einschoss und nicht auf seine enorme Schusskraft setzte. Und auch wenn diesmal Frankfurts Verteidiger Tuta durch seine passive Haltung genauso mithalf wie Eintracht-Keeper Kevin Trapp, für den der Schuss nicht unhaltbar war, war es ein Treffer mit Köpfchen.

Und einer, der eine Partie für Boniface einläutete, die alles andere als typisch für den Rechtsfuß war. So agierte der Mittelstürmer gegen die Hessen mit einer von ihm ungewohnten Effizienz. Das 1:0 war sein erster Torschuss in dieser Partie. Seinen zweiten konnten Trapp nach der Pause gerade noch zur Seite abwehren, aber damit trotzdem den Abstauber von Jeremie Frimpong zum 2:0 nicht verhindern.

Die meisten Abschlüsse der Liga

Es waren die einzigen beiden Abschlüsse von Boniface in dieser Partie, der damit auf einen Treffer und eine Torvorlage kam. Zum Vergleich: Bislang benötigt er in dieser Saison 7,8 Torschüsse pro erzielten Treffer, verzeichnet mit 71 Abschlüssen mit Abstand die meisten Versuche in der Liga. Münchens Torjäger Harry Kane folgt mit "nur" 60. Allerdings hat der Engländer schon 20 Treffer erzielt, traf also mit jedem dritten Versuch.

Bonifaces Quote lag gegen Frankfurt mit 50 Prozent also sogar mal über der von Kane. Auf die ganze Saison gerechnet erreicht er in der Liga aber nur eine von knapp 13 Prozent. Gegen Frankfurt setzte Boniface mit seinem zweiten Assist seiner Leistung die Krone auf, als er den Ball erst im Mittelkreis stark behauptete und dann perfekt dem Kunst-Torschützen Florian Wirtz in den Lauf spielte. Dieser vollendete mit einem traumhaften Lupfer.

Es war Bonifaces 17. Scorerpunkt im 15. Bundesligaspiel. Eine starke Bilanz mit einer Quote, die künftig sogar noch besser ausfallen könnte, wenn Leverkusens Nummer 22 öfter die Effizienz aus dem Frankfurt-Spiel an den Tag legt.