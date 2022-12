DOSB verabschiedet Strategie für Olympia-Bewerbung - Weikert bleibt Präsident

Auf seiner Mitgliederversammlung hat der Deutsche Olympische Sportbund eine Strategie für die Bewerbung um die Ausrichtung Olympischer Spiele auf den Weg gebracht.

Einstimmig wurde die "Strategie für eine mögliche Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele" auf der Mitgliederversammlung des DOSB am Samstag in Baden-Baden beschlossen. Mit diesem Beschluss wurde der Verband beauftragt, im kommenden Jahr eine qualifizierte Grundsatzentscheidung vorzubereiten, ob es eine Bewerbung geben soll sowie wann und mit welchen Städten sie in Angriff genommen werden könnte. Dazu gehört ein Dialog mit dem Sport, der Politik und vor allem der Gesellschaft.

Erst Ende 2023 soll der DOSB-Konvent entscheiden, ob, für welches Jahr, mit welchen Städten und unter welchen Bedingungen sich Deutschland bewirbt. In den vergangenen drei Jahrzehnten waren sechs Bewerbungsversuche erfolglos geblieben, einige waren am Bürgerwillen gescheitert.

Städte sollen sich nicht mehr selbst beim DOSB bewerben

Bis Februar 2023 soll nun eine Stabsstelle mit vier Mitarbeitern die inhaltliche und organisatorische Planung übernehmen. Die Kosten für die einjährigen vorbereitenden Maßnahmen von rund 960 000 Euro werden vom DOSB getragen. Anders als bei anderen Versuchen sollen sich nicht mehr Städte selbst als Austragungsorte bewerben. Vielmehr will der DOSB ausloten, mit welchen Städte man sich am erfolgreichsten bewerben könnte.

Mit Vertretern aus Hamburg, München und Nordrhein-Westfalen (Rhein-Ruhr-Initiative) wurde bereits gesprochen, mit Berlin ist ein Gespräch vereinbart. Ein zentrales Element einer Bewerbung soll die 100-prozentige Nutzung von vorhandenen Sportstätten sein. Kandidaturen wären für Winterspiele 2034 oder 2038 denkbar, für Sommerspiele in den Jahren 2036 oder 2040.

Innenministerium unterstützt DOSB und nimmt ihn beim Thema Gewalt in die Pflicht

Unterstützung erfährt der DOSB in seinem Vorhaben vom Bund. Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, sagte in ihrem Grußwort auf der Mitgliederversammlung: "Sie als DOSB starten einen breitangelegten Strategieprozess, um mit der Gesellschaft ins Gespräch zu kommen, ob und wie man Olympische und Paralympische Spiele nach Deutschland holen kann und sollte. Wir als Bund begrüßen und unterstützen das ausdrücklich."

Zufrieden äußerte sich Seifert auch über das von BMI und DOSB gemeinsam entwickelte Großkonzept für eine Leistungssportreform. "Die letzte Reform liegt sechs Jahre zurück. Es waren auch Dinge dabei, die gut waren, aber es reicht eben nicht", sagte sie. "Wir wollen noch

bessere Bedingungen für unsere Athleten. Wir wollen einen transparenteren und leistungsstärkeren Sport, ein kohärenteres System der Förderung, weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung." Wie die Reform konkret aussehen wird, solle im nächsten Jahr erarbeitet werden.

Beim Thema Gewalt im Sport nahm das BMI den DOSB in die Pflicht. Seifert forderte eine finanzielle Beteiligung des DOSB an dem Vorhaben zur Schaffung eines Zentrums für Safer Sport. Bei der Gründung eines Trägervereins für dieses Projekt gehörte der DOSB nicht zu den Gesellschaftern. "Es ist nicht hinnehmbar, dass Gewalterfahrung und sexualisierte Gewalt für so erschreckend viele Sportler aus dem Leistungs- und Breitensport zur Realität gehört", betonte Seifert. "Müßig zu sagen ist, dass jeder Vorfall das Vertrauen in den Sport im großen wie im kleinen erschüttert."

Weikert bleibt DOSB-Präsident

Ebenfalls auf der Migliederversammlung wurde Präsident Thomas Weikert wiedergewählt. Der 61 Jahre alte Rechtsanwalt aus dem hessischen Limburg wurde mit 434 von 438 Stimmen für eine vierjährige Amtszeit gewählt.

Weikert hatte im Dezember 2021 bei vorgezogenen Neuwahlen die Nachfolge von Alfons Hörmann angetreten. Der Wirtschaftsmanager aus Bayern hatte im Zuge einer Führungskrise im Dachverband des deutschen Sports nicht mehr kandidiert.

Achtung der Menschenrechte wird in der Satzung verankert

Auch das Thema Menschenrechte stand auf der Mitgliederversammlung im Fokus: Der DOSB verankerte ein Bekenntnis zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht in seiner Satzung und fasste einen entsprechenden Beschluss. In der Präambel bekennt sich der DOSB nun "zur grundsätzlichen Achtung aller national und international anerkannten Menschenrechte" und setzt sich für deren Achtung bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben ein. Er wird demnach seinem Wirken die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen entsprechend zugrunde legen, heißt es in der neu gefassten Satzung.

"Man sollte wertvolle Diskussionen wie die über die Fußball-WM in Katar nicht auf eine Veranstaltung beschränken und beim nächsten Event wieder aus der Schublade holen, sondern es braucht nachhaltige Ansätze", erklärte DOSB-Präsident Thomas Weikert. "Die kontroversen Diskussionen über die Fußball-WM zeigen, wie viel Handlungsbedarf und

Haltungsbedarf es noch gibt."

Der DOSB folgt damit Beispielen des internationalen und nationalen Sports. So hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) im September einen strategischen Rahmen für Menschenrechte unter Anwendung und Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte beschlossen.

Ein Menschenrechtsbeirat soll zur Beratung auch den DOSB-Mitgliedsorganisationen zur Verfügung stehen. Der ehemalige Präsident des UN-Menschenrechtsrats, Joachim Rücker, ist als designierter Geschäftsführer des Beirates benannt und beauftragt worden.