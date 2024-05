DOSB startet Kampagne zur Demokratiestärkung

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) setzt sich mit einer neuen Kampagne für demokratische Werte und gegen Menschenfeindlichkeit, Hass und Hetze ein.

Die Motive der Kampagne zeigen Sportgeräte aus verschiedenen Sportarten sowie kurze, pointierte Sprüche oder Gespräche kombiniert mit dem Slogan "Hör auf deinen Sport" und der Unterzeile "Setz dich mit uns für demokratische Werte ein". So zeigt ein Motiv verschiedene Speere, die im Rasen stecken und miteinander sprechen: "Ich bin die Speerspitze der Demokratie". Andere Motive zeigen einen Turnbock, der sagt "Kein Bock für Nazis" oder einen Basketballkorb, der sagt "Mit Hass punktet bei mir niemand".

"Als größte zivilgesellschaftliche Bewegung in diesem Land beziehen wir klar Stellung und wollen dies auch sichtbar mit der Kampagne nach außen tragen. Wir zeigen sehr deutlich, dass sich der organisierte Sport für demokratische Werte einsetzt und sich gegen Menschenfeindlichkeit, Rassismus, Gewalt, Hass und Hetze stellt", sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert: "Und wir wollen alle dazu ermutigen, für diese Werte einzustehen - ob auf dem Platz, im Vereinsheim oder in der Region, denn es ist heute wichtiger denn je."

Die durch das Correctiv-Netzwerk enthüllten rassistischen Pläne im Januar sowie die jüngsten Angriffe auf Politikerinnen und Politiker sowie Wahlkampfhelferinnen- und helfer "gefährden unser demokratisches Zusammenleben und stehen gegen unsere Grundwerte", so Weikert.

Die Kampagne bildet einen Baustein in einer Reihe von Maßnahmen, die der DOSB und die dsj ergriffen haben, um das Thema "Sport und Demokratie" in diesem Jahr besonders in den Mittelpunkt zu stellen und um Mitgliedsorganisationen, Sportvereine, Athlet*innen und Engagierte in ihrer Arbeit zu stärken und zu unterstützen.