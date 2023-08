Dortmunds Ziel mit der Null

Borussia Dortmund möchte auch in dieser Saison um den Titel mitspielen. Damit das klappt, wird sich die Defensive steigern müssen. Intern hat man sich auf ein klar definiertes Ziel festgelegt.

44 Gegentore kassierte Borussia Dortmund in der Spielzeit 2022/23. Hätte der BVB nur eins weniger einstecken müssen am letzten Spieltag beim 2:2 gegen Mainz, der Klub wäre am vergangenen Wochenende als Titelverteidiger in die neue Saison gestartet. So aber langte die Tordifferenz von +39 nicht zum großen Wurf. Der Serienmeister aus München hatte mit 92 Treffern nicht nur neun Tore mehr erzielt, er hatte auch sechs weniger kassiert, so dass bei der Punktgleichheit von 71 Zählern die Meisterschaft an den FC Bayern ging.

Bei der Sommeranalyse der Dortmunder Verantwortlichen stand daher früh fest: Die Defensive des Klubs soll weiter verbessert werden. Die Marke von weniger als einem Gegentor pro Spiel ist das intern ausgerufene Ziel, das Trainer Edin Terzic vor dem Auftakt gegen Köln auch öffentlich benannt hat. Dass gegen den FC beim 1:0-Sieg die Null stand, gefiel dem 40-Jährigen. Die Art und Weise des Zustandekommens dagegen weniger, lag sie doch weniger an einer konzentrierten Abwehrleistung der gesamten Mannschaft, sondern an starken Einzelleistungen: Zweimal parierte Keeper Gregor Kobel stark gegen Kölns Joker Sargis Adamyan, einmal verhinderte Routinier Mats Hummels mit einem spektakulär ausgefahrenen Bein eine weitere Großchance.

Kobel als Rettungsanker - das soll die Ausnahme bleiben

Künftig soll die Defensive noch besser im Verbund agieren, angefangen beim richtigen Anlaufverhalten der Offensivkräfte über die richtige Positionierung der zentralen Mittelfeldspieler, die von den Außenverteidigern geschlossenen Flanken und der konsequenten Deckung durch die Innenverteidigung. "Am Ende", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Köln-Spiel, "ist Fußball ein Mannschaftssport. Gregor ist ein Top-Torhüter, der uns in der vergangenen Saison immer wieder mal im Spiel gehalten hat - und diesmal auch. Dafür ist er da." Kobel als Rettungsanker - das soll dennoch nach Möglichkeit die Ausnahme bleiben und nicht zur Regel werden.

Bis zur Länderspielpause im September will Terzic mit seinem Team dazu den Grundstein legen. Denn so lange die englischen Wochen mit Spielen im Drei-Tages-Rhythmus nicht angebrochen sind, hat Dortmunds Trainer unter der Woche die Möglichkeit, viel zu trainieren und viel einstudieren zu lassen. Offensiv wie defensiv.

Bensebaini und Ryerson denken defensiv

Entgegen kommt ihm dabei, dass er inzwischen über eine Reihe von Spielern verfügt, die den nötigen Blick für die Abwehrarbeit mitbringen. Julian Ryerson etwa, der im Winter von Union Berlin verpflichtete Verteidiger für die linke und rechte Seite. Oder Sommer-Neuzugang Ramy Bensebaini, der anders als sein Vorgänger Raphael Guerreiro auf der linken Seite in seiner Prioritätenliste die Verteidigung des eigenen vor das Attackieren des gegnerischen Tores stellt. Auch Marcel Sabitzer und Felix Nmecha, die neu im zentralen Mittelfeld sind, denken das Spiel gegen den Ball grundsätzlich mit.

Gegen Köln stimmte die Balance allerdings noch nicht. Weder im Defensivspiel, das vor allem in der zweiten Hälfte zu große Lücken für den Gegner ließ, noch im eigenen Offensivspiel. "Wir müssen hart arbeiten in den kommenden Wochen", bilanzierte daher Kehl. "An den Abläufen, dem Rhythmus und der Stabilität." Am Samstag gegen Bochum wird man sehen können, ob die volle Trainingswoche Fortschritte gebracht hat.