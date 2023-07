Dortmunds US-Trip: Drei Städte, drei Tests - und bald mit Sabitzer

Am Montag startet die US-Tour von Borussia Dortmund. Edin Terzic ist gefordert, die Vorbereitung nicht zu kurz kommen zu lassen. Marcel Sabitzer soll am Dienstag nachreisen.

Wenn der BVB am heutigen Mittag vom Flughafen Düsseldorf aus zu seinem elftägigen Trip in die USA aufbricht, beginnt die heiße Phase der Vorbereitung. Da diesmal das klassische Vorbereitungstrainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) entfällt, ist Trainer Edin Terzic gefordert, trotz der PR-Verpflichtungen auf den Stationen in San Diego, Las Vegas und Chicago den Sport in den Vordergrund zu rücken.

Es ist ein durchaus kompliziertes Unterfangen angesichts der langen Flugzeiten, der klimatischen Bedingungen - in Las Vegas drohen Temperaturen oberhalb der 40-Grad-Marke -, den unterschiedlichen Zeitzonen und des dadurch bedingten Jetlags.

BVB testet gegen ManUnited und Chelsea - Morey und Coulibaly fehlen

Um den Einfluss der Zeitverschiebung auf den Körper möglichst gering zu halten, bekamen Dortmunds Profis nach dem Test in Erfurt (2:1) ein spezielles Programm mit auf dem Weg, um bei der Landung in den USA zügig in den richtigen Rhythmus zu kommen. Das ist auch deshalb wichtig, da vor allem der erste Teil der Reise dazu genutzt werden soll, in den Trainingseinheiten in San Diego an jenen Themen zu arbeiten, die Terzic in den bisherigen Tests gegen Rhynern (7:0), Oberhausen (3:2) und Erfurt bei seiner Mannschaft ausgemacht hat.

Drei Testspiele finden im Rahmen der Reise statt: Am 28. Juli testet der BVB gegen den US-Zweitligisten San Diego Loyal (4.30 Uhr MESZ), am 31. Juli gegen Manchester United in Las Vegas (3 Uhr MESZ) und am 3. August gegen den FC Chelsea in Chicago (2.30 Uhr MESZ), ehe es zurück nach Dortmund geht. In Las Vegas steht zudem die Präsentation des neuen Cup-Trikots auf dem Plan des schwarz-gelben Reisetrosses, der aktuell noch 30 Spieler umfasst.

Nicht mit dabei sind Mateu Morey und Somaila Coulibaly, die in Dortmund individuell trainieren. Jamie Bynoe-Gittens hingegen setzt nach seiner Schulter-OP in den USA seine Reha fort, ebenso der noch verletzte US-Amerikaner Giovanni Reyna.

Sabitzer: Nach dem Medizincheck direkt in die USA

Ein weiterer Neuzugang - nach Felix Nmecha und Ramy Bensebaini wäre es der dritte der laufenden Transferperiode - könnte in den USA dazustoßen: Münchens Marcel Sabitzer hat sich am Wochenende zu einem Wechsel zum BVB entschieden, lediglich die Einigung zwischen dem FC Bayern und der Borussia war noch nicht final erzielt worden.

Im Gespräch ist eine Ablöse von knapp unter 20 Millionen Euro für den 29-jährigen Mittelfeldspieler, der alle Positionen in der Zentrale übernehmen kann. Laut "Sky" befand sich der Österreicher am Montagvormittag auf dem Weg nach Dortmund, um die letzten Formalitäten abzuschließen. Nach kicker-Informationen wird er direkt nach seiner Ankunft den Medizincheck absolvieren und im Idealfall am Dienstag in die USA nachreisen.

Nach der Rückkehr nach Dortmund bleibt dem BVB nur noch etwas mehr als eine Woche Zeit bis zum Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim Regionalliga-Aufsteiger TSV Schott Mainz (15.30 Uhr) am 12. August. Zuvor gastiert noch Ajax Amsterdam am 6. August (17 Uhr) zur offiziellen Saisoneröffnung im Signal Iduna Park.