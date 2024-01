Dortmunds Suche nach den Außenverteidigern

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund gehen die Außenverteidiger aus. In Darmstadt könnte ein in dieser Konstellation neues Duo beginnen.

Die Konstellation in der Schlussphase der Testpartie gegen Standard Lüttich (3:3) war ungewöhnlich. Während in der Innenverteidigung U-23-Profi Antonios Papadopoulos und U-19-Talent Hendry Blank standen, waren die Positionen außen deutlich prominenter besetzt. Rechts verteidigte Niklas Süle, links Nico Schlotterbeck - ein Duo, das sogar schon in der Nationalmannschaft nebeneinander agierte, nur wie in Dortmund normalerweise auch eben innen.

Dass beide Profis auch eine Position weiter außen spielen können und den durchaus anderen Anforderungen dieser Stelle gewachsen sind, spricht für sie und ihre Flexibilität - allerdings gegen die aktuelle Lage beim BVB. Denn auf den Außenverteidigerpositionen ist Dortmund dünn besetzt. Ohne den am Knie verletzten Julian Ryerson und Ramy Bensebaini, der im Optimalfall für sein Heimatland bis Mitte Februar beim Afrika-Cup spielen könnte, fehlt die vermeintlich Stammbesetzung noch einige Wochen.

Zudem fiel Marius Wolf im Trainingslager mit einem Infekt länger aus und verpasste beide Testspiele, Mateu Morey nach einem beherzten Auftritt gegen AZ Alkmaar wegen Magen-Darm-Problemen zumindest das zweite gegen Lüttich. Auch U-23-Linksverteidiger Guille Bueno ist keine Option mehr, der 21-Jährige zog sich gegen AZ eine Knieverletzung zu und fehlt ebenfalls vorerst - wäre angesichts mangelnder Erfahrung auf Bundesliga-Niveau aber wohl keine ernsthafte Alternative für den Wiederbeginn bei Darmstadt 98 am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gewesen.

"Wir haben jetzt verschiedene Sachen probiert, wir haben versucht, einigen jungen Spielern die Möglichkeit geben, sich zu zeigen", resümierte Trainer Edin Terzic am Dienstag die Experimente: "Und trotzdem haben wir auch ein paar erfahrene Spieler auf die Position gestellt. Jetzt haben wir noch ein paar Tage Zeit, um die finale Entscheidung für Samstag zu treffen. Wir werden da eine gute Lösung finden."

Meunier ist wieder nah dran

Und Teil davon dürfte nach aktuellem Stand tatsächlich ein sehr erfahrener Profi sein. Der Belgier Thomas Meunier hat sich nach einem schwierigen Halbjahr mit einer Verletzung in der Vorbereitung und ohne echte sportliche Perspektive wieder nah an die Startelf gespielt - aus Mangel an Alternativen und durch gute Leistungen. Gegen seine Landsmänner von Standard traf er per Kopf zur Führung, war bemüht im Vorwärtsdrang und hätte länger auf dem Feld gestanden als nur bis zur Halbzeit, wenn bei ihm nicht leichte Probleme aufgetreten wären. "Wir wissen, dass Thomas ein sehr erfahrener Spieler ist. Er hatte in der Hinrunde sehr lange mit seiner Verletzung zu kämpfen. Leider hat er dann in der Halbzeit signalisiert, dass der Rücken zumacht. Deswegen wollten wir kein Risiko eingehen." Mit den Eindrücken aus den Trainingseinheiten und den beiden Spielen scheint Meunier für das erste Spiel ebenso gesetzt wie Schlotterbeck auf der linken Seite.