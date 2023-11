Dortmunds Rätselhaftigkeit wird seltener

Drei Tage nach der 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern hat Borussia Dortmund in der Champions League ein anderes Gesicht gezeigt. Der 2:0-Sieg über Newcastle belegt den Reifeprozess des BVB, der zwar weiterhin hin und wieder Rätsel aufgibt - das allerdings immer seltener.

So mancher unter den 81.365 Zuschauern, die auch am Dienstag wieder in den Signal-Iduna-Park gepilgert waren, schüttelte beim Verlassen der Tribünen - diesmal allerdings erleichtert - den Kopf. Borussia Dortmund hatte mal wieder Rätsel aufgegeben an diesem kühlen Novemberabend, auch wenn das wichtige Champions-League-Spiel gegen Newcastle United mit 2:0 gewonnen werden konnte. Gegen den mit Geld aus Saudi-Arabien gesponserten Klub aus dem Nordosten Englands spielte der BVB engagiert und wehrhaft, selbstbewusst und zielstrebig - und damit so ganz anders als drei Tage zuvor bei der bitteren 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern.

"Wir wissen, dass wir das, was am Samstag passiert ist, damit nicht wiedergutmachen können. Aber wir können mit der Reaktion darauf sehr zufrieden sein", sagte Dortmunds Trainer Edin Terzic, der die Rätselhaftigkeit der Borussia bestens kennt - und der sich vor anderthalb Jahren daran gemacht hat, sie abzustellen. Dass der 41-Jährige Fortschritte auf diesem Weg erzielt, das ist inzwischen unverkennbar. Zwei schwache Spiele in Serie - wie noch im November des Vorjahres, als man binnen vier Tagen in Wolfsburg (0:2) und in Mönchengladbach (1:4) heftige Prügel kassierte und damit in eine Winterdepression fiel - leistet sich der Klub inzwischen in der Regel nicht mehr.

In Stuttgart wartet der nächste Schritt

Dass der Reifeprozess der Schwarz-Gelben jedoch noch nicht abgeschlossen ist, dafür standen die jüngste Niederlage gegen München oder auch das 0:2 in Paris zu Beginn der Champions-League-Gruppenphase beispielhaft. In beiden agierte der BVB mutlos. Nicht so in den beiden Spielen gegen Newcastle, die allerdings auch noch nicht zum obersten Regal in Europa zählen. "Es war ein guter Schritt", bilanzierte Terzic dann auch, ehe er an das kommende Bundesliga-Auswärtsspiel in Stuttgart erinnerte. "Dort wartet der nächste Schritt auf uns."

Für den Moment aber konnte der BVB zufrieden sein. Mit der Reaktion auf Samstag. Mit der Leistung gegen ein - zugegeben - diesmal sehr indisponiertes Newcastle. Und mit dem Zwischenstand in der Gruppe F, die der BVB aktuell mit sieben Punkten vor Paris (6), Mailand (5) und Newcastle (4) anführt. Das Weiterkommen in der reichlich martialisch als Todesgruppe bezeichneten Viererrunde liegt damit komplett in den Händen der Dortmunder, die noch in Mailand und daheim gegen Paris antreten müssen. "Sieben Punkte", sagte Terzic, "werden nicht reichen." Dass man aber die Magpies zweimal zu Null schlagen konnte, sei "außergewöhnlich" und "wichtig" gewesen. Und am Dienstag auch komplett "verdient".

"Das waren wir den Fans schuldig"

Anders als im Hinspiel, als der 1:0-Auswärtserfolg in der Schlussphase am seidenen Faden hing, musste der BVB diesmal vor eigenem Publikum nicht um die Früchte einer guten ersten Hälfte bangen, in der Niclas Füllkrug mit seinem ersten Treffer in der Königsklasse überhaupt für die Führung gesorgt hatte. Lediglich einmal kam Newcastle zu einer Großchance durch Joelinton (56.), ansonsten stand die Dortmunder Defensive. Und weil es diesmal auch im Konterspiel besser lief, sorgte Julian Brandts Treffer zum 2:0 in der 79. Minute für die endgültige Beruhigung des Spiels und der Gemüter.

Auffällig war über die volle Distanz, wie intensiv und leidenschaftlich die Dortmunder agierten. Reihenweise flogen jubelnde Fäuste in die Luft, wenn Zweikämpfe gewonnen oder Bälle ergrätscht wurden. Mal war es Karim Adeyemi, der das Publikum animierte, mal Terzic, mal Felix Nmecha. Auch das war gänzlich anders als noch im Spiel gegen den FC Bayern. "Wir haben am Samstag sehr viele Menschen enttäuscht nach Hause geschickt", sagte Terzic. "Heute musste deshalb der Funke vom Platz auf die Tribüne kommen. Das waren wir den Fans schuldig." Und die Zuschauer nahmen die aktive Entschuldigung an - wenn auch teils mit einem freudigen Kopfschütteln …