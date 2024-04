Dortmunds Plan: Kylian Mbappé gemeinsam aufhalten

Im Halbfinale der Champions League empfängt Borussia Dortmund die Fußballer von Paris Saint Germain. Besonders aufpassen müssen die Dortmunder auf Superstar Kylian Mbappé.

Wenn er losrennt, ist er kaum zu stoppen. Kylian Mbappé spielt für den Fußball-Verein Paris Saint Germain in unserem Nachbarland Frankreich. An diesem Mittwoch ist er zu Besuch in Deutschland, und zwar bei Borussia Dortmund. Die beiden Mannschaften treffen im Halbfinale der Champions League aufeinander.

Bei dem Turnier spielen nur die besten Vereine Europas mit. Und Kylian Mbappé ist einer der großen Stars in Europa. "Er ist vielleicht der zurzeit beste Fußballer der Welt", sagte Dortmunds Kapitän Emre Can. "Allein gegen ihn wird es schwer. Da müssen wir doppeln und es als Mannschaft schaffen." Doppeln bedeutet: Wenn Kylian Mbappé an den Ball kommt, sollten immer mindestens zwei Dortmunder in der Nähe sein.

Wer von beiden Teams ins Finale einzieht, entscheidet sich in zwei Spielen. Der Club aus Paris versucht seit mehreren Jahren, das Turnier zu gewinnen. Bislang haben es die Franzosen nicht geschafft. Wenn es nach den Dortmund-Fans geht, soll das auch so bleiben.

Im zweiten Halbfinale ist auch ein deutscher Klub dabei. Der FC Bayern München trifft schon am Dienstag im Hinspiel auf Real Madrid.