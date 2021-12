Dortmunds Halbserie in ganz besonderen Szenen

26 Pflichtspiele inklusive des Supercups hat Borussia Dortmund in der Hinrunde bestritten. Zeit für eine Bilanz der schönsten Tore, besten Vorlagen und spektakulärsten Szenen eines turbulenten Halbjahres.

Das schönste Tor: Die Konkurrenz ist groß, aber am Ende war es natürlich Erling Haaland. Gegen Union wurde der Stürmer sieben Minuten vor Schluss von Mats Hummels mit einem langen Ball auf die Reise geschickt, schirmte den Ball gegen Robin Knoche ab und hob den Ball vom Strafraumeck im Flug volley über den übermotiviert herausgelaufenen Keeper Andreas Luthe zum 4:2 ins Tor - viel anspruchsvoller geht es nicht. Lobende Erwähnung in dieser Kategorie: Hummels' Volleyabnahme aus 20 Metern bei Arminia Bielefeld und, nur wenige Minuten später, das Slalomsolo von Jude Bellingham durch den Bielefelder Strafraum inklusive frechem Abschluss per Lupfer über Stefan Ortega Moreno.

Die sehenswerteste Vorlage: Vier Assists hat Julian Brandt in der Bundesliga-Hinrunde gesammelt, der wohl schönste wurde vom folgenden Tor in den Schatten gestellt. Denn die spektakuläre Volleyabnahme von Haaland zum 3:1 in Wolfsburg war ebenso sehenswert wie die dafür notwendige punktgenaue Flanke des Mittelfeldspielers. Die beiden folgenden Plätze gehen an Bellingham für seine Bananenflanke aus dem Halbfeld zu Thorgan Hazards 1:0 gegen den 1. FC Köln und den Steckpass nach starker vorheriger Positionierung und Ballmitnahme für Donyell Malens Siegtreffer im Heimspiel gegen Sporting.

Die stärkste Parade: Die Champions-League-Saison von Dortmund war gerade einmal fünf Minuten als, als Gregor Kobel in Istanbul einen ganz frühen Rückstand verhinderte. Der ehemalige Borusse Michy Batshuayi hatte sich im gegnerischen Strafraum um Hummels gedreht und aus kurzer Distanz abgezogen. Der Schweizer Keeper aber fuhr den Arm mit einem überragenden Reflex aus und lenkte die Kugel so noch über die Latte.

Der krasseste Fehlschuss? Viel hatte der BVB in Mönchengladbach 88 Minuten lang nach vorne ohne die kurzfristig ausgefallenen Reus und Haaland nicht initiieren können. Vielleicht mit einer Standardsituation? So fasste sich Hazard beim Stande von 0:1 in Mönchengladbach bei einem Freistoß aus rund 30 Metern ein Herz und hielt direkt drauf. Der Ball flog gut in Richtung rechtes Eck, Gladbach-Keeper Yann Sommer war auf dem Weg - und musste doch nicht eingreifen. Denn im Strafraum stand Hazards Landsmann Axel Witsel in der ziemlich gefährlichen Schussbahn und wehrte den Ball seines Mitspielers unfreiwillig ab.

Das unglücklichste Gegentor? Es war der Anfang vom Ende in Amsterdam und schlussendlich auch aller Champions-League-Ambitionen in dieser Saison. Den von Hummels verursachten Freistoß am rechten Strafraumeck brachte Ajax-Außen Dusan Tadic in den vollbesetzten Strafraum, dort rutschte Reus der Ball beim Klärungsversuch unglücklich über den Scheitel ins lange Eck. Es folgte eine Lehrstunde.

Der beste Torjubel: Am 29. Juni feierte Bellingham seinen 18. Geburtstag, das passende Geschenk der Leverkusener Fans wurde ihm aber erst zweieinhalb Monate später überreicht. Nach Haalands verwandeltem Elfmeter zum 4:3 jubelte der Brite auf dem Rücken des Torschützen vor dem Bayer-Block, fing dabei mit der freien linken Hand einen von der Tribüne abgefeuerten Bierbecher und nahm sogar einen Schluck. Trockener Kommentar hinterher bei Instagram: "Ein perfekter Tag für mein erstes Bier ..."