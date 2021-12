Dortmunds Halbserie in Extremen

26 Pflichtspiele hat Borussia Dortmund in der Hinrunde bestritten - Zeit für eine Bilanz der besten, spektakulärsten und frustrierendsten Begegnungen eines turbulenten Halbjahres.

Das beste Spiel: Der Ligaauftakt war beeindruckend: Über Eintracht Frankfurt fiel die Dortmunder Offensive am 1. Spieltag her wie ausgehungerte Termiten über eine Mahagoni-Schrankwand. Marco Reus, Thorgan Hazard und Erling Haaland trafen noch vor der Pause, ein weiterer Treffer von Reus wurde aberkannt. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Giovanni Reyna und erneut Haaland, der mit drei Vorlagen am Ende an allen Dortmunder Treffern beim 5:2-Erfolg beteiligt war. Was der BVB in diesem Spiel an Wucht, Spielfreude und Leichtigkeit andeutete, wiederholte er im Laufe der Hinrunde aber zu selten - vielleicht auch, weil die Offensive kaum noch in dieser Konstellation zusammen auf dem Platz stand.

Das spannendste Spiel: Nach dem alle Jahre wieder misslungenen ersten Auswärtsspiel, diesmal einer 1:2-Niederlage beim SC Freiburg, war der zweite Heimauftritt gegen die TSG Hoffenheim eine erste Bewährungsprobe - und die hatte nach einem 0:0 zur Pause einiges zu bieten. Führung durch Reyna (49.), Ausgleich durch Christoph Baumgartner (61.), erneute Führung durch Jude Bellingham und dann eine furiose Schlussphase. In der 90. Minute traf Munas Dabbur nach einer Standardsituation am langen Pfosten zum 2:2. Doch der BVB blieb dran: Haaland wuchtete Körper und Ball in den Strafraum und drosch das Spielgerät nach zwei starken Paraden von Oliver Baumann gegen Marius Wolf und Youssoufa Moukoko zum 3:2 unter die Latte.

Das spektakulärste Spiel: Doch es sollte noch wilder kommen. Im Leverkusen lieferten sich beide Teams am 4. Spieltag einen aufregenden Schlagabtausch, bei dem Bayer durch Florian Wirtz, Patrik Schick und Moussa Diaby dreimal in Führung ging. Haaland, Julian Brandt und Raphael Guerreiro mit einem direkten Freistoß glichen aus, bevor Reus bei einer Abschirmaktion von Odilon Kossounou im gegnerischen Strafraum zu Boden ging. Den glücklichen Elfmeter verwandelte Haaland zum 4:3-Siegtreffer.

Das schlechteste Spiel: In Amsterdam begegneten sich Ajax und der BVB mit je sechs Punkten aus zwei Partien als klare Anführer der Champions-League-Gruppe, der Sieger konnte das Budget für den Achtelfinaleinzug quasi schon verplanen. Doch die Begegnung wurde zum Wendepunkt in der Königsklasse: Spielerisch unterlegen, taktisch überfordert und ohne körperliche Gegenwehr ergab sich Dortmund dem Angriffsrausch der Gastgeber und hätte ohne einen starken Keeper Gregor Kobel höher verlieren können als 0:4.

Das enttäuschendste Spiel: Trotz der Niederlagen zuvor blieb Dortmund ein Endspiel in Lissabon, bei dem ein Sieg für Platz 2 gereicht hätte. Doch in Lissabon fand der optisch überlegene BVB den Weg in den gegnerischen Strafraum nicht und leistete sich defensiv krasse individuelle Fehler - wie der von Nico Schulz vor dem 0:1. Die immer noch mögliche Aufholjagd torpedierte dann Emre Can mit einer komplett überflüssigen Roten Karte Mitte der zweiten Halbzeit, Donyell Malens Treffer zum 1:3 in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik. Sporting war damit sicher weiter, der BVB ausgeschieden.

Das mentalitätsstärkste Spiel: Nur drei Tage nach dem Aus in Lissabon traten die Schwarz-Gelben in Wolfsburg an. Für die Partie beim VfL und angesichts des Spitzenspiels gegen die Bayern danach befürchteten viele schon einen zusätzlichen Einbruch in der Liga, doch der BVB zeigte Moral und Einstellung: Can per Elfmeter, Malen und Comebacker Haaland drehten einen frühen Rückstand durch Wout Weghorst völlig verdient in einen 3:1-Sieg.

Die frustrierendsten Spiele: Eine Abstufung der beiden Niederlagen vorzunehmen fällt schwer, dafür glichen sich die Spielverläufe in den wegweisenden Partien gegen Bayern München und Ajax Amsterdam zu sehr. In beiden Partien ging der BVB in Führung, in beiden standen nach unglücklichen Niederlagen hinterher die Schiedsrichter in der Kritik. Gegen die Niederländer hatte Mats Hummels für eine harmlose Grätsche im Mittelfeld vor der Pause die Rote Karte gesehen, dem Dauerdruck der Gäste hielt der BVB beim 1:3 in Unterzahl nur 72 Minuten stand. Gegen München waren es vor allem nicht stringente Entscheidungen von Felix Zwayer, der dem Rekordmeister einen Hand-Elfmeter zum 3:2-Siegtreffer zugestand, den Gastgebern aber zuvor einen Strafstoß für ein Tackling gegen Reus - angeblich zuvor Abseits - eben nicht. Am Ende standen zwei Pleiten, die im jeweiligen Wettbewerb vorentscheidend waren.