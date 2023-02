Dortmunds Aufschwung ist messbar

Borussia Dortmund ist im Kalenderjahr 2023 noch ohne Punktverlust: In acht Pflichtspielen feierte der BVB acht Siege. Der Aufschwung ist in fast allen wichtigen Statistiken ablesbar.

Borussia Dortmunds Aufschwung im Kalenderjahr 2023 ist nicht von der Hand zu weisen: In der Bundesliga holte die Mannschaft von Trainer Edin Terzic seit dem Re-Start im Januar neun Punkte gegenüber dem Tabellenführer FC Bayern auf und kann am Wochenende mit einem Sieg bei 1899 Hoffenheim selbst die Spitze erklimmen - sollten die Münchner das Duell gegen den Dritten Union Berlin nicht gewinnen.

Im DFB-Pokal steht der BVB im Viertelfinale und trifft dort auf RB Leipzig. In der Champions League dürfen sich die Schwarz-Gelben gute Chancen aufs Viertelfinale ausrechnen, das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea entschied die Terzic-Elf in Dortmund mit 1:0 für sich.

Die besseren Resultate nach der Winterpause spiegeln sich auch in den Statistiken wider. So erzielte der BVB in den sechs Liga-Spielen im Jahr 2023 im Schnitt 3,17 Tore pro Partie. In den 15 Liga-Spielen vor der WM-Pause betrug der Schnitt nur 1,67 Tore pro Spiel. Auch bei den Gegentoren entwickelte sich der Wert zum Positiven: Aus 1,67 Gegentreffern pro Liga-Partie sank der Schnitt auf 1,00 Gegentreffer pro Spiel.

Signifikant erhöht hat sich auch die Anzahl der Torschüsse, der erspielten Großchancen, der gespielten und angekommenen Pässe sowie die Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Die Laufleistung ist von 112,48 Kilometer pro Spiel auf 115,31 Kilometer pro Spiel angewachsen. Der Anteil der intensiven Läufe erhöhte sich bei einem gleichbleibenden Anteil der Sprints.

Bei der Zweikampfquote verschlechterte sich der BVB in den relevanten Bereichen: Von 52,1 Prozent gewonnener Duelle auf 50,5 Prozent gewonnener Duelle. Auch die Anzahl der gegnerischen Schüsse erhöhte sich marginal - dies wird jedoch wettgemacht durch die bislang sehr guten Leistungen von Gregor Kobel, der im Schnitt vier Torschüsse pro Partie abwehrt.