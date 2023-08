Dortmunder Transferüberlegungen: Haller, Moukoko - und noch jemand?

Sebastian Kehl hat es im kicker-Interview angekündigt: Der BVB hält die Augen auf dem Transfermarkt offen. Auch nach einem weiteren hochgewachsenen Stürmer. Doch die Situation ist kompliziert.

Edin Terzic lässt sich normalerweise nicht aus der Reserve locken, wenn es um die Transferplanungen seines Klubs Borussia Dortmund geht. Am Donnerstag allerdings äußerte sich der BVB-Trainer für seine Verhältnisse erstaunlich offen über die internen Überlegungen, die derzeit im Klub angestellt werden.

Da Sebastien Haller im Laufe der Saison aufgrund seiner Teilnahme am Afrika-Cup für einige Wochen fehlen wird und Toptalent Youssoufa Moukoko ein anderes Profil ausfüllt als Dortmunds etatmäßige Nummer 1 im Angriff, besteht ein gewisser Bedarf an einer großgewachsenen Option fürs Sturmzentrum. "Wir tauschen uns für diese Profile aus und schauen, ob es Möglichkeiten gibt, wie wir die Mannschaft verstärken können", sagte Terzic, der betonte: "Besonders in der Offensive sieht man, dass es nicht viele Spieler sind bei uns, die über 1,80 Meter groß sind."

Ekitike als Option?

Haller ist 1,91 Meter groß, Moukoko lediglich 1,79 Meter. Die beiden A-Lösungen auf der Außenbahn - Karim Adeyemi (1,80 m) und Donyell Malen (1,78 m) - bringen ebenfalls kein Gardemaß für einen Stoßstürmer mit. Eine kopfballstarke Alternative, die Bälle auch mit dem Rücken zum Tor gut festmachen oder weiterleiten kann, täte da durchaus gut. Nicht nur mit Blick auf den Afrika-Cup, sondern auch, um Haller zwischendurch entlasten zu können, ohne gleich den Spielstil anpassen zu müssen. Wenn diese Alternative für die Mitte dann auch noch auf den Flügeln aushelfen könnte, wäre eine weitere Anforderung erfüllt.

Doch Spieler, die die nötige Größe, Flexibilität und Qualität mitbringen, sind in der Regel nicht leicht zu bekommen - und günstig schon gar nicht. Dazu reicht ein Blick auf Hugo Ekitike von PSG, der zuletzt mit der Borussia in Verbindung gebracht wurde, vor einem Jahr für 28,5 Millionen Euro nach Paris gewechselt war und aktuell ein ähnlich hohes Preisschild angeheftet hat.

Schwieriger Balanceakt für die Verantwortlichen

Auch würde es aus Dortmunder Sicht wenig Sinn ergeben, einen Angreifer zu verpflichten, der Moukoko - der erst im Frühjahr seinen Vertrag bis zum Jahr 2026 verlängert hat - komplett verdrängen würde. Ein Spieler mit weniger Qualität dagegen würde nicht weiterhelfen. Zwischen diesen Parametern abzuwägen, dürfte für die BVB-Verantwortlichen durchaus herausfordernd sein. Zumal auch auf anderen Positionen (Innenverteidiger, Rechtsverteidiger) noch gewisser Optimierungsbedarf besteht.

Terzic machte am Donnerstag unterdessen klar, dass er zufrieden damit sei, wie sich Haller und Moukoko in der Vorbereitung präsentierten. Haller fühle sich "gut und fit", er habe "keinerlei Probleme" und werde "ein wichtiger Faktor für unser Spiel sein". So wie er das bereits in der Rückrunde der Vorsaison war, nachdem er nach seiner erfolgreichen Krebstherapie auf den Rasen zurückgekehrt war.

Auch Moukoko habe "richtig gute Ansätze gezeigt", sagte Terzic und betonte: "Youssoufa ist weiterhin ein junger, hoch talentierter und torgefährlicher Spieler. Wir haben Großes vor mit ihm." Das Vertrauen, das der Spieler in den Klub habe, sei "groß" - "unsererseits ist es riesig". Man wolle Moukoko daher auch weiter dabei begleiten, ihn als Stürmer noch kompletter zu machen. Wachsen allerdings dürfte der 18-Jährige nicht mehr.