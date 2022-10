Dortmunder Remis-Garanten Hummels und Kobel

Ein 0:0 der wichtigeren Sorte: Dortmund steht durch das Remis im Champions-League-Achtelfinale - und zwei Defensivspieler überragen dabei.

Die ungewohnte Ehrung wollte Mats Hummels in Ruhe genießen. Dem neben ihm feixenden Jude Bellingham rief der Dortmunder Innenverteidiger nach dem wichtigen Remis gegen Manchester City lachend zu: "Hey, du hast schon 20 davon. Für mich ist es die erste." Spieler des Spiels wurde also der Routinier und von der UEFA völlig zurecht mit der entsprechenden Trophäe versehen.

"Mats hat heute ein herausragendes Spiel gezeigt", fand auch sein Trainer Edin Terzic: "Er hat sehr viele Zweikämpfe für uns gewonnen, ist immer wieder vorgestochen ins Mittelfeld, hat sich mit Nico Schlotterbeck sehr gut ergänzt." Immer wenn der eine vorgestochen sei, habe "der andere den Rücken gesichert". Und überhaupt: "Ich finde, alle drei Innenverteidiger spielen eine klasse Saison. Mats wirkt sehr stabil, sehr fit."

Erling ist gar nicht zur Entfaltung gekommen. Sportdirektor Sebastian Kehl

Gegen City sei Hummels "extrem heiß" gewesen, nahm Sportdirektor Sebastian Kehl war und schloss sich dem Lob ab: "Erling ist gar nicht zur Entfaltung gekommen. Wir haben es defensiv insgesamt superkompakt gemacht." Vor allem eben der inzwischen 33-Jährige, der in der ersten Halbzeit mit hervorragendem Stellungsspiel, Timing und Zweikampfverhalten seinen Ex-Mitspieler Erling Haaland ausschaltete und auch nach dessen Auswechslung maßgeblich dafür verantwortlich war, dass City kaum gefährlich wurde.

Kehl über Kobel: "Heute musste er da sein"

In der einen brenzligen Szene hatten Hummels und Co. dann noch einen Retter: Gregor Kobel hielt den von Emre Can verursachten Strafstoß und rettete damit den Achtelfinal-Einzug. "Ich habe mich heute sehr spontan für eine Ecke entschieden und versucht, auf mein Gefühl zu hören", erklärte der Schweizer anschließend. Bereits vergangene Saison hatte er bei Sporting in Lissabon einen Elfmeter gehalten, damals saß der Nachschuss und der BVB schied in der Gruppenphase aus.

"Ich bin glücklich, dass ich der Mannschaft geholfen habe, sich heute zu belohnen", fand Kobel: "Wir haben erneut ein super Spiel gemacht, sehr diszipliniert verteidigt, toll gekämpft." Und er selbst bekam von Kehl ebenfalls ein Lob: "Greg hat das super gemacht. Heute musste er da sein, das hat er hervorragend gemacht."