Dortmunder Knauff wird für die U 21 nachnominiert

Nachdem bereits im Vorfeld des 3:2-Erfolgs gegen Israel im ersten Spiel unter dem neuen U-21-Trainer Antonio Di Salvo BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko ausgefallen war, musste nun der Stuttgarter Roberto Massimo nach einem positiven Corona-Test abreisen. Das führte zugleich zur Maßnahme, einen Dortmunder fix nachzunominieren.

Gestern noch U 20, heute schon U 21: Nach den Ausfällen von Youssoufa Moukoko und Roberto Massimo, dem bereits vierten positiv auf Corona getesteten VfB-Spieler binnen kurzer Zeit, hat der neue U-21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo den Dortmunder Ansgar Knauff für das EM-Qualifikationsspiel in Ungarn am Dienstag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nachnominiert. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit.

Der 19-Jährige hatte erst am Donnerstag beim 0:0 der U-20-Nationalmannschaft gegen Polen für 80 Minuten gespielt.

"Sehr dankbar"

"Dass wir nach den beiden Ausfällen so schnell auf Ersatz zurückgreifen können, spricht für die gute Vernetzung zwischen den U-Teams - in diesem Fall U 21 und U 20", sagte Di Salvo. Er sei U-20-Coach Christian Wörns (früher selbst BVB-Profi) "sehr dankbar" und freue sich, den Offensivspieler Knauff, der für den BVB bereits in der Bundesliga (fünf Einsätze, ein Tor) und der Champions League (vier Auftritte, kein Treffer) zum Einsatz gekommen ist, kennenzulernen.

Di Salvo hatte bei seinem Debüt am Donnerstag ein 3:2 (1:1) gegen Israel gefeiert.