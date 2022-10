Dortmunder Kantersieg: Smells Like Teen Spirit

Drei Teenager waren maßgeblich am BVB-Aufschwung beim deutlichen Sieg gegen den VfB Stuttgart beteiligt - und sie schafften Historisches.

In schwierigen Phasen, so ist es im Fußball-Grundgesetz eigentlich niedergeschrieben, müssen die Erfahrenen vorgehen und ihre ganze Routine dafür nutzen, je nach Metapher den Bock umzuwerfen oder das Steuer rumzureißen. In Dortmund allerdings waren es am Samstag beim für Stimmung und Tabellenbild wichtigen Sieg auch die ganz Jungen, die entscheidend daran beteiligt waren.

BVB-Youngster sorgen für ein Novum

Niklas Süle (27), Raphael Guerreiro (28) und auch Julian Brandt (26) boten allesamt gute Leistungen, sammelten Torbeteiligungen und bekamen zurecht Lob - doch überstrahlt wurden sie von drei Teenagern. Jude Bellingham (19), Giovanni Reyna (19) und Youssoufa Moukoko (17) trafen beim 5:0 gegen Stuttgart allesamt und schafften Historisches: Nie zuvor trafen drei Teenager für einen Verein in der gleichen Bundesliga-Partie.

Es ist außergewöhnlich, in seinem Alter so konstant Fußball zu spielen. Edin Terzic

Wobei das Überraschende dabei vielmehr ist, dass alle drei noch so jung sind, sorgen sie doch bereits seit rund zwei Jahren gemeinsam und getrennt für Furore - allen voran Bellingham, einer der vermutlich reifsten 19-Jährige der Fußball-Geschichte. "Es ist außergewöhnlich, in seinem Alter so konstant Fußball zu spielen", staunte sein Trainer Edin Terzic, nachdem sich der Brite von der Südtribüne "Hey Jude"-Gesänge abholen durfte und zuvor nach seinem zweiten Treffer demonstrativ auf das BVB-Logo auf seiner Brust zeigte. "Jude war für uns derjenige, der das Spiel in die richtige Richtung lenkt. Er hat auch gut auf die Mannschaft gewirkt. So ist er unfassbar wertvoll für uns", lobte auch Sportdirektor Sebastian Kehl.

Kehl findet lobende Worte für Reyna

Da verblasste fast der Auftritt von Reyna, der erstmals seit rund 14 Monaten wieder traf. Nach einer langen Leidenszeit, mehreren Muskelverletzungen und immer neuen Rückschlägen scheint der US-Amerikaner auf bestem Weg zu alter Stärke. Wendig in engen Räumen, spielintelligent, kombinationsfreudig: "Das ist das, was wir von ihm erwarten und was er von sich selbst erwartet", befand Kehl: "Er hat eine unglaublich hohe Spielintelligenz, weiß sich geschickt in den Räumen zu bewegen, hat eine spannende Ballführung und Torgefahr. Wir würden uns wünschen, dass Gio lange gesund bleibt, weil er uns damit viele Optionen im vorderen Bereich bietet."

Und Moukoko? Der zementierte seinen Posten als Stürmer Nummer 1. Legte Reyna den dritten Treffer clever auf und vollendete selbst die letzte erfolgreich von vielen guten Kombinationen. Es war sein neunter Bundesliga-Treffer mit 17 Jahren und elf Monaten - jünger war vorher keiner.