Dortmunder "Hühnerhaufen"? Hummels sieht "kein 1:4-Spiel"

Borussia Dortmund hat durch eine vom Ergebnis her klare Pleite gegen RB Leipzig den Kontakt zu Tabellenführer Bayern abreißen lassen. Mats Hummels war dementsprechend enttäuscht, griff potenziell aufkommender Allgemeinkritik am BVB-Spielverhalten allerdings auch vor.

"Das ist natürlich enttäuschend für uns. Wir hatten mit dem Publikum viel vor", machte Mats Hummels zu Beginn seines Interviews mit "Sky" unmittelbar nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Leipzig klar. Gerade mit Blick auf den erstmals nach 763 langen (Corona-)Tagen wieder ausverkauften Signal-Iduna-Park.

Schnell betonte der 33-Jährige auch, dass die Gäste aus Sachsen dem BVB nicht vollends überlegen gewesen seien. "Ich weiß natürlich, dass es für so eine Niederlage immer auf den Sack gibt - auch wegen meiner Aussagen gleich ...", leitete Hummels ein.

Aber: "Ich glaube, das war heute ein Sieg der Effektivität und der Chancenverwertung. Das war auf keinen Fall ein 4:1-Spiel von den Leistungsverhältnissen her. Wir müssen natürlich damit leben, dass wir kritisiert werden für das Ergebnis, weil das im Fußball einfach so ist. Ich glaube aber, dass auch die Leipziger wissen, dass es in der ersten Halbzeit ganz anderes laufen kann." Und damit lag Hummels sicherlich nicht falsch, war doch sein Team in der Anfangsviertelstunde drückend überlegen - und hätte allen voran durch Marco Reus das 1:0 machen müssen (7. Minute). Auch der später weitestgehend abgemeldete Erling Haaland hatte in dieser Phase eine gute Möglichkeit (13.).

"Wir stehen dann teilweise irgendwo"

Doch das Tor fiel eben nicht, stattdessen schlug RB viermal zu - was auch an Dortmunder Fehlern sowie Passivität im Abwehrverhalten lag. Das konnte auch Hummels nicht verschweigen: "Wir sind leider hektisch geworden. Wir haben das zum Teil in uns, dass wir zu schnell die Bälle verlieren." Er wisse zwar nicht, ob er dabei das Wort "Hühnerhaufen" bezüglich seiner Kollegen in den Mund nehmen solle - in Phasen sei der Begriff allerdings durchaus passend.

Weil gerade Fehler vor Gegentoren, zu hektische Spielphasen oder das Aus-dem-Konzept-bringen-lassen nach kassierten Treffern laut Hummels "einfach immer" passieren - ganz gleich ob nun ausverkauftes Stadion oder Geisterspielkulisse.

"Wir verlassen da oft so ein bisschen unsere Position, wir spielen nicht mehr so konzentriert. Wir stehen dann teilweise irgendwo." Und ein wildes Spiel gehe für Hummels dann "immer an die Mannschaft, die kontern kann". Und das war an diesem Samstagabend RB Leipzig. "Wir wissen auch, dass es am Ende nicht gut war und dass wir gerade in der zweiten Hälfte zu wenig torgefährlich waren. Wir haben da nachgelassen."

"Die hauen jetzt drauf, aber ganz ehrlich ..."

In den nächsten Stunden und Tagen aber nur das Ergebnis zu sehen und deswegen alles an der Leistung der Westfalen zu kritisieren, das geht Hummels deutlich zu weit. Man müsse schließlich auch sagen: "Sie haben verdient gewonnen, aber man kann jetzt nicht sagen, dass wir 4:1 an die Wand gespielt worden sind. Man hat schon gesehen, dass wir gearbeitet und nicht lustlos gespielt haben. Wir hatten zum Beispiel auch viele geile Ballgewinne. Es steht dann 0:2 zur Halbzeit mit nichts, also mit einem Konter und einem Schuss in die Mitte, den wir uns selbst reinlegen. Ich weiß ganz genau: Die Leute auf Twitter hauen jetzt drauf, aber ganz ehrlich ... Das ist leider eine realistische Äußerung."

Während seines Gesprächs vereinzelt aufkommende "Rose raus"-Rufe von der Tribüne ließen Hummels relativ kalt. Sein trockener Kommentar: "Die spreche ich nächste Saison nochmal darauf an ..."