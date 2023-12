Dortmund: Zukunft von Terzic und Kehl ist offen

Die Lage bei Borussia Dortmund spitzt sich nach der nächsten Enttäuschung weiter zu. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke muss harte Entscheidungen bedenken, Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl unangenehme Fragen beantworten.

Es war schon nach Mitternacht als Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl nach dem Spiel gegen Mainz 05 gemeinsam das Dortmunder Stadion verließen. Kommentarlos, die Gesichter bedrückt. Nach dem einmal mehr enttäuschenden Remis gegen Mainz 05 zuvor hatten unter anderem der Geschäftsführer und der Sportdirektor noch in der Loge diskutiert, öffentlich sprechen wollten beide aber nicht.

Edin Terzic dagegen musste reden, auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Auf die Frage, ob er noch den Glauben habe, auch nach der schwachen Jahreshälfte und zuletzt nur einem Sieg aus acht Spielen im neuen Jahr Trainer beim BVB zu sein? "Natürlich habe ich den Glauben daran", antwortete er und verwies auf bereits zwei erfolgreich gestartete Aufholjagden: "Zu unserer und besonders meiner Geschichte hier bei Borussia Dortmund gehört auch, dass wir vor knapp drei Jahren und besonders auch letztes Jahr in der Rückrunde ein komplett anderes Gesicht gezeigt haben." Das sei der klare Auftrag an ihn und die Mannschaft.

Warum ist die fehlende Konstanz nicht in den Griff zu bekommen?

Doch ob er dieses Mandat zur erneuten Trendumkehr überhaupt bekommt, ist offen. Geplant war und ist, dass sich Terzic, Watzke, Kehl und Berater Matthias Sammer zeitnah nach dem letzten Spiel zur Analyse der bisherigen Runde treffen. Die Fragen an Terzic und den ebenso in seinem Job bedrohten Sportdirektor Kehl sind am Dienstagabend nicht leiser geworden: Warum ist die fehlende Konstanz nicht in den Griff zu bekommen? Warum fehlen im Spielaufbau immer wieder Mittel auch gegen vermeintlich kleine Gegner? Warum schaffen es so viele Spieler nicht, ihre Qualität auf den Platz zu bekommen? Warum zeigt die Mannschaft so eine Diskrepanz zwischen guten Leistungen auf internationalem Parkett und vielen Enttäuschungen in den nationalen Wettbewerben?

Der Anschluss an die ersten vier Ränge ist inzwischen deutlich, das Erreichen der Champions League ist in Dortmund aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht seit jeher das wichtigste Ziel einer jeden Saison. Droht es verpasst zu werden, steigt die Chance auf Konsequenzen auf der Führungsebene, auch wenn Boss Watzke Personalwechsel während einer Saison nur im äußersten Fall vornimmt. Aber auch wenn Entlassungen nach Möglichkeiten vermieden werden sollen, ist das nicht immer eine Garantie. Zuletzt traf es Lucien Favre im Winter 2020 nach einer 1:5-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart und zwei Punkten Rückstand nach dem elften Spieltag. 2023 sind es in der Bundesliga-Tabelle - abhängig vom Mittwochspiel des VfB Stuttgart - mindestens vier Zähler nach dem 16. Spieltag.

Indizien für Risse zwischen dem Coach und Teilen seines Teams

Damals übernahm Terzic, führte die Mannschaft nach Tiefen doch noch in die Königsklasse und zum Pokalsieg. Das Märchen vom Fan auf der Südtribüne, der zum Trainer seiner Lieblingsmannschaft wurde und alle im Umfeld mitreißt, hat seitdem allerdings deutlich an Glanz verloren. Zuletzt häuften sich die Indizien, dass zwischen dem Coach und Teilen seines Teams Risse wuchsen.

Das Verhalten von Marco Reus, der sichtbar ungehalten auf eine Auswechslung reagierte und gegen Mainz auf der Bank blieb. Die Standhaftigkeit von Gregor Kobel, der selbst auf mehrfache Nachfrage, ob der Coach aus Sicht der Mannschaft noch der Richtige für eine erneute Wende sei, nur über die fehlende Schuld vom Terzic gegen Mainz reden wollte und nicht über die Spiele davor. Die Pause, in der sich der von Terzic zum Kapitän ernannte Emre Can bei Sky ein paar Sekunden sammeln musste, ehe auf eine ähnliche Frage defensiv antwortete: "Es liegt nicht immer am Trainer. Es hat nichts mit ihm zu tun, wenn der Ball nur an die Latte geht und nicht ins Tor." Alles einzeln auch anders erklärbare Aussagen oder Gesten, die aber ein Bild formen, das nicht für den Trainer spricht.

Für Watzke werden die Entscheidungen für oder gegen Trainer und Sportdirektor schwierig, einen eleganten Ausweg gibt es nicht. Für eine reibungslose Zusammenarbeit, ein erneutes Zusammenraufen der sportlich Verantwortlichen und des Teams scheint in den vergangenen Monaten zu viel passiert. Watzke selbst hatte Terzic zuletzt immer wieder eine Job-Garantie ausgesprochen - eine Freistellung fiele im gehörigen Maße auch auf den Boss zurück. Und Kehl steckt mitten in den Vorbereitungen der Winter-Transferperiode, in der die fehlende Balance des Kaders und mangelnde Breite in der Defensive ein Stück weit korrigiert werden sollen. Die nächsten Tage in Dortmund werden wegweisend, auf allen Ebenen.