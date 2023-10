Dortmund: Zimmermanns klarer Plan mit Papadopoulos

Borussia Dortmund II hat sich in der 3. Liga stabilisiert. Als einen Grund dafür macht Trainer Jan Zimmermann vor dem Revierduell mit Rot-Weiss Essen Antonios Papadopoulos aus, den er in einer bestimmten Rolle am stärksten sieht.

Nach einem guten Saisonstart setzte es für die Dortmunder zwei Niederlagen, ehe die Mannschaft die nächste Serie startete. Die hat immer noch Bestand und das soll, wenn es nach den Schwarz-Gelben geht, auch nach dem Wochenende so sein. Seit fünf Spielen ist man ungeschlagen (6./16 Punkte) - und in den vergangenen fünf Partien gehörte Antonios Papadopoulos wieder zum Stammpersonal. Vor dem Nachbarschaftsduell gegen Rot-Weiss Essen am Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) hob Trainer Jan Zimmermann die Qualitäten des 24-Jährigen hervor.

"Er gibt der Mannschaft Physis und Präsenz auf dem Platz. Er stabilisiert das Team", erklärte Zimmermann gegenüber Vereinsmedien im Vorfeld der Partie. "Er ist zwar nicht der älteste Spieler bei uns, aber dennoch sehr erfahren." Mit seinen 24 Jahren kann der gebürtige Stuttgarter bereits auf 129 Drittliga-Spiele (fünf Tore) für den VfR Aalen, den Halleschen FC und seinen aktuellen Arbeitgeber zurückblicken. Im Profi-Team sammelte Papadopoulos zudem bereits in der Bundesliga, im DFB-Pokal und der Champions League Erfahrung. Dazu trägt auch die Flexibilität des 24-Jährigen bei, der in der Vergangenheit regelmäßig zwischen der Sechs und der Innenverteidigung hin- und herpendelte.

Zimmermann über Papadopoulos: "Sehe ihn klar als Innenverteidiger"

Zimmermann verfolgt in dieser Saison nun einen eindeutigen Plan mit ihm: "Ich sehe ihn klar als Innenverteidiger." Seine bisherigen fünf Saisonspiele absolvierte der zweikampfstarke Deutsch-Grieche daher allesamt in der Abwehrzentrale - und spielte jeweils durch (kicker-Durchschnittsnote 3,30). Die bisherige Bilanz, drei Siege und jüngst zwei Unentschieden, gibt dem BVB-Coach recht. Angesichts von sieben Gegentoren in dieser Zeit gibt es aber für den gesamten Abwehrverbund auch noch etwas Luft nach oben.

Papadopoulos' gewohnter Nebenmann, Hendry Blank, wird gegen RWE fehlen. Der 19-Jährige befindet sich mit der deutschen U-20-Nationalmannschaft auf Länderspielreise. Zudem stehen mit Silas Ostrzinski, Dennis Lütke-Frie, Prince Aning und Paul-Philipp Besong vier weitere Akteure nicht zur Verfügung.

Letzterer musste in Bielefeld (2:2) aufgrund einer Knöchelverletzung bereits in Durchgang eins durch Rodney Elongo-Yombo ersetzt werden, der Joker fügte sich jedoch stark ein und schnürte wenig später einen Doppelpack. Zimmermann lobte die Leistungen des 22-Jährigen zuletzt - und womöglich springt der am Freitagabend ja erneut für Besong in die Bresche und baut die Dortmunder Serie weiter aus.