Dortmund zieht ins Halbfinale der Champions League ein

Für Borussia Dortmund läuft es in der Champions League besser als in der Bundesliga. Die Borussen zogen erstmals seit elf Jahren wieder in das Halbfinale der Königsklasse ein.

Die Fußballer von Borussia Dortmund hüpften in die Luft. Die Spieler vom spanischen Verein Atletico Madrid dagegen schlugen die Hände vors Gesicht und wollten sich lieber verstecken. Denn gerade hatten die Dortmunder das Team aus Spanien mit 4:2 besiegt. Nun sind sie im Halbfinale!

Damit läuft es für Dortmund in der Champions League deutlich besser als in der Bundesliga. Beides sind Wettbewerbe: In der Champions League treten die Mannschaften aus Europa an, um das beste Team zu küren. In der Bundesliga spielen nur Teams aus Deutschland gegeneinander.

Heute war einfach eine Energie auf dem Platz, die extrem war. Niclas Füllkrug

"Heute war einfach eine Energie auf dem Platz, die extrem war", sagte Fußballer Niclas Füllkrug nach dem Sieg seiner Mannschaft am Dienstagabend. Er schaute auch schon weiter: "Wir freuen uns riesig auf das, was in zwei Wochen schon kommt." Dann nämlich tritt Dortmund im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain aus Frankreich an. Das ist das Team, indem auch Superstar Kilian Mbappé spielt.