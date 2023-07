Dortmund verpflichtet Felix Nmecha - BVB-Neuzugang bittet "Fans um eine Chance"

Borussia Dortmund reinvestiert einen Teil der Bellingham-Millionen und verstärkt sich mit einem neuen Mittelfeld-Antreiber: Vom VfL Wolfsburg kommt Felix Nmecha (22), der zuletzt mit Internet-Postings für Wirbel gesorgt hatte.

Es hatte sich schon länger abgezeichnet, nun machte Borussia Dortmund Nägel mit Köpfen. Felix Nmecha wechselt innerhalb der Bundesliga vom VfL Wolfsburg zum BVB. Bei den Westfalen unterzeichnete der talentierte Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 30. Juni 2028 und wird künftig mit der Rückennummer 8 auflaufen. Eine Ablösesumme nannten die Klubs nicht, Nmecha war beim VfL aber noch bis 2025 gebunden und kostet den BVB inklusive Boni rund 30 Millionen Euro.

"Felix Nmecha ist ein schneller, technisch versierter und physisch starker Spieler, der unser Mittelfeld durch sein Profil sowohl offensiv als auch defensiv bereichern wird", lobte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Klubmitteilung und führte aus: "Er hat bei Manchester City eine erstklassige Ausbildung genossen und sich in Wolfsburg in der vergangenen Saison in den Vordergrund gespielt. Wir sind froh, einen weiteren deutschen Nationalspieler für uns begeistert zu haben und sind davon überzeugt, dass die Entwicklung von Felix noch lange nicht am Ende ist."

Ich hoffe, dass die Fans mir die Chance geben, mich kennenzulernen. Felix Nmecha

In der Fanszene war das durchgesickerte Dortmunder Interesse an Nmecha nicht unumstritten. Vergangene Äußerungen des streng gläubigen Mittelfeldspielers in den sozialen Netzwerken, die als homophob oder transfeindlich interpretiert werden konnten, sorgten für Bedenken und widersprachen dem Grundwertekodex der Borussia. Laut einem "Spiegel"-Bericht soll auch ein Sponsor Zweifel angemeldet haben.

Um diese Vorwürfe auszuräumen, hatte sich Nmecha Ende Juni mit den BVB-Bossen getroffen. Dabei hatte er offenbar Bedenken bei den BVB-Entscheidern ausgeräumt. Hans-Joachim Watzke und Dr. Reinhold Lunow betonten nun, dass man sich darüber im Klaren gewesen sei, "dass der bevorstehende Transfer in den vergangenen Tagen aufgrund zweier Internet-Postings, die Felix geteilt hat, auch Kritik hervorgerufen" habe.

"Uns war es deshalb wichtig, mit dem Spieler intensiv über seinen Glauben und seine Werte zu sprechen. Felix ist sehr jung, seine Religion ist tief in ihm verwurzelt und er ist - wie wir alle - sicher nicht fehlerfrei. Aber er hat uns in intensiven Gesprächen absolut davon überzeugt, dass er kein transphobes oder homophobes Gedankengut in sich trägt. Felix hat selbst betont, dass er alle Menschen respektiert und liebt, unabhängig von ihrer Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung."

Nmecha wiederum bat die Dortmunder Fans, ihm eine Chance zu geben, "um mich kennenzulernen". Sportlich passt er jedenfalls sehr gut in die Strategie von Sportdirektor Kehl: jung, talentiert, vielversprechend.

Der gebürtige Hamburger, der in Wolfsburg gemeinsam mit seinem älteren Bruder Lukas zusammenspielte, hatte unlängst einen großen Entwicklungsschritt gemacht und war sogar in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen worden - beim 2:3 gegen Belgien wurde er eingewechselt. Zum Saisonende hatte er sich jedoch verletzt und hatte deshalb auch die Juni-Länderspiele verpasst.

In der vergangenen Bundesliga-Spielzeit kam Nmecha 30-mal in der Bundesliga zum Zug, erzielte dabei drei Tore und bereitete sechs weitere vor (kicker-Notenschnitt 3,60). Zumeist lief Nmecha halbrechts im Mittelfeld auf und bekleidete damit eine Position, die beim BVB vor allem der zu Real Madrid abgewanderte Jude Bellingham ausfüllte. Nmecha ist nach Ramy Bensebaini, der von Borussia Mönchengladbach kam, der zweite Neuzugang der Westfalen in diesem Sommer.